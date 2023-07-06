ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 06.07.23

"Було зафіксовано кілька груп ракет, які спочатку прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід", - ідеться у зведенні, опублікованому в телеграм-каналі ПС ЗСУ.