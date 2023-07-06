Золото втрачає останні досягнення, оскільки протоколи ФРС вказують на подальше підвищення ставок

Ціни на золото стабілізувалися в четвер після падіння попередньої сесії, оскільки протокол червневого засідання Федеральної резервної системи показав, що політики підтримують подальше підвищення ставок, що створює похмурі перспективи для ринків металів.

Втрати в середу призвели до того, що золото звело нанівець більшу частину нещодавнього відновлення, оскільки жовтий метал щосили намагався піднятися з тримісячного мінімуму, досягнутого в червні.

Незважаючи на погіршення економічних умов, інвестори в основному схиляються до долара як до кращого прихістку на тлі очікувань того, що ФРС продовжить підвищувати відсоткові ставки в найближчі місяці.

Спотове золото о 20:13 за східним часом (00:13 за Гринвічем) зросло на 0,1% до 1917,58 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,2% до 1924,15 долара за унцію . Обидва інструменти втратили від 0,4% до 0,6% у середу.

Протоколи червневого засідання ФРС показали, що майже всі члени центрального банку підтримали подальше підвищення процентних ставок цього року, пославшись на тривку інфляцію та непередбачену силу на ринку праці.

ФРС зберегла ставки без змін у червні, але прогнозувала підвищення ставок щонайменше на 50 базисних пунктів (б.п.) цього року. Підвищення процентних ставок не передбачає нічого хорошого для нерентабельних активів, таких як золото, враховуючи, що вони підвищують альтернативну вартість володіння цими активами.

Втрати в середу призвели до того, що спот-золото відкотилося від рівня 1925 до 1935 доларів за унцію, який, на думку аналітиків, є рівнем підтримки злитків. Жовтий метал повернувся до тестування рівня підтримки у 1900 доларів.

Протоколи ФРС показали, що трейдери нарощують очікування підвищення ставки наприкінці липня, і тепер ринки оцінюють із ймовірністю 90,5%, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів під час засідання наприкінці липня.

В даний час основна увага приділяється ключовим даним щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які мають бути опубліковані у п'ятницю, щоб отримати додаткові сигнали на ринку праці. Свідчення, ймовірно, вплинуть на липневе рішення ФРС щодо ставок.

Серед промислових металів ціни на мідь у четвер стабілізувалися після падіння протягом останніх двох сесій. Перспектива погіршення економічних умов і натомість зростання ставок призвела до зниження попиту на червоний метал.

Ф'ючерси на мідь залишилися без змін на рівні 3,7615 долара за фунт після втрати майже 1% за останні дві сесії.

Слабкі економічні дані від великого імпортера, Китаю, у поєднанні з потенційною ескалацією торгової війни між Китаєм та США також створили похмурі перспективи для міді. Цього тижня Китай ввів обмеження на експорт ключових матеріалів для виробництва мікросхем у США, що, як побоюються ринки, може призвести до заходів у відповідь.