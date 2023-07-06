Долар зміцнюється в очікуванні підвищення ставки після протоколів ФРС, єна тримається на плаву

Долар загалом виріс у четвер після публікації протоколу останнього засідання Федеральної резервної системи з питань політики, що зміцнило очікування ринку щодо підвищення ставки цього місяця.

В Азії єна коливалася близько ключового рівня 145 за долар, який спровокував інтервенцію японської влади у вересні минулого року, тоді як нестійке відновлення економіки в Китаї продовжувало знижувати тиск на юань.

Протокол червневого засідання ФРС, опублікований у середу, показав, що переважна більшість політиків очікують подальшого посилення грошово-кредитної політики США, навіть незважаючи на те, що минулого місяця вони погодилися зберегти відсоткові ставки на незмінному рівні.

Це призвело до невеликого зростання долара разом із прибутковістю казначейських облігацій, оскільки зміцнилися ставки на те, що ФРС відновить свою кампанію з підвищення ставок цього місяця і що ставки залишатимуться довшими, щоб приборкати інфляцію.

По відношенню до долара євро досяг майже тижневого мінімуму в 1,0843 долара на початку торгів в Азії, тоді як фунт стерлінгів упав на 0,08% до 1,26925 долара.

Індекс долара зріс на 0,04% - до 103,38.

"Протокол FOMC здався яструбиним, оскільки деякі члени комітету виступали за підвищення ставки, хоча наприкінці ніхто не проголосував за це", - сказав Елвін Тан, голова азіатської валютної стратегії в RBC Capital Markets.

«Це посилило враження, що червнева пауза була тимчасовою».

Згідно з інструментом CME FedWatch, ринки зараз оцінюють у 89% ймовірність того, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів на своєму політичному засіданні наприкінці цього місяця.

Єна зросла більш ніж на 0,2% до 144,30 за долар, оскільки побоювання щодо можливого втручання з боку японської влади для підтримки єни зупинили її падіння.

Японські фірми запропонували найбільше підвищення заробітної плати за три десятиліття на переговорах із робітниками цього року, заявила в середу найбільша профспілкова група Японії, що є ключовою складовою дивовижно низької інфляції в країні.

Австралійський долар впав на 0,04% до 0,6651 долара після падіння більш ніж на 0,5% на попередній сесії після опитування приватного сектора, який показав, що активність у сфері послуг у Китаї зростала найповільнішими темпами за п'ять місяців у червні.

"Австралієць дуже чутливий до кожної новини з Китаю в даний момент", - сказав Шон Келлоу, старший валютний стратег Westpac.

«З того часу, як ми отримали цей відскок після відновлення в секторі послуг (у Китаї) ... він був трохи неоднорідним, і я думаю, що ринки просто не зовсім впевнені, чи китайський уряд серйозно ставиться до стимулювання економіки».

Востаннє китайський юань купувався на офшорному ринку по 7,2593 за долар після падіння приблизно на 0,4% на попередній сесії.