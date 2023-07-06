Волл-стріт відзвітувала про скромні втрати після протоколу ФРС

Основні індекси Волл-Стріт завершили торги в середу невеликим зниженням, оскільки інвестори переварили протоколи останнього засідання Федеральної резервної системи США та приготувалися до важливих економічних даних, що надійдуть найближчими днями.

Протоколи показали, що ФРС більшістю погодилася зберегти відсоткові ставки на незмінному рівні на червневому засіданні, щоб виграти час та оцінити необхідність подальшого підвищення ставок.

Після публікації очікуваного протоколу інвестори, як і раніше, здебільшого сподівалися, що центральний банк підвищить ставки на своєму наступному засіданні наприкінці цього місяця. Ключові економічні дані мають бути представлені до зустрічі, включаючи щомісячний звіт про зайнятість у США у п'ятницю.

"Ринки знаходяться в очікуванні економічних даних", - сказав Пол Нолті, старший радник з капіталу та ринковий стратег у Murphy & Sylvest Wealth Management. "Оскільки ФРС залежить від даних, ринок теж".

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 129,83 пункту, або 0,38%, до 34 288,64 пункту, S&P 500 - на 8,77 пункту, або 0,20%, до 4 446,82 пункту, а Nasdaq Composite - на 25,12 пунктів, або 0,18%, до 13 791,65 пунктів.

Матеріали впали найбільше серед секторів S&P 500, втративши 2,5%.

За даними, опублікованими в середу, нові замовлення на товари американського виробництва зросли в травні менше, ніж очікувалося, що посилило побоювання щодо економічного спаду. Тим часом, згідно з опитуванням приватного сектору, активність у сфері послуг у Китаї в червні зростала найповільнішими темпами за п'ять місяців.

Запаси мікросхем впали після того, як Китай заявив, що контролюватиме експорт деяких металів, які широко використовуються в напівпровідниковій промисловості, оскільки напруженість між Пекіном і Вашингтоном зростає через доступ до високотехнологічних мікрочіпів.

Індекс Philadelphia SE Semiconductor впав на 2,2%, тоді як акції Intel впали на 3,3%, а акції Texas Instruments - на 1,8%.

Акції Meta Platforms зросли на 2,9% напередодні очікуваного випуску програми Threads, що конкурує з Twitter, у четвер.

Акції мегакапіталізації, такі як Meta, цього року лідирували у зростанні основних фондових індексів, включаючи найбільше зростання Nasdaq Composite у першому півріччі за 40 років.

"Ми могли бачити, як найбільші акції відступають, але середні акції надолужують втрачене", - сказав Джек Еблін, головний інвестиційний директор Cresset Capital. "Ми шукаємо свого роду конвергенцію".

Акції United Parcel Service впали на 2,1% після того, як профспілка водіїв заявила, що UPS «відмовилася» від переговорів щодо нового контракту.

Випусків, що падають, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 2,29 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,84 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 18 нових 52-тижневих максимумів та один новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 55 нових максимумів та 65 нових мінімумів.

Близько 10,3 млрд акцій перейшли з рук в руки на біржах США порівняно із середнім показником 11,1 млрд на день за останні 20 сесій.