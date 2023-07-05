Долар стабільний до євро та єни перед публікацією протоколу червневого засідання ФРС

Долар США стабільний до євро та єни на торгах у середу, зміцнюється в парі з фунтом стерлінгів.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - 0,15%.

У середу трейдери очікують публікації протоколу червневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС), за підсумками якого американський ЦБ зберіг незмінною базову процентну ставку. Протокол буде оприлюднено о 21:00 EET.

Також на цей тиждень заплановано публікацію даних про безробіття в США за червень. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає збільшення кількості робочих місць у Штатах минулого місяця на 225 тис. і зниження безробіття до 3,6% з 3,7% у травні.

Курс євро до долара за даними на 14:50 EET становить $1,0881 порівняно з $1,0880 на закриття ринку у вівторок.

Статдані з Європи, опубліковані в середу, показали, що інфляційний тиск у регіоні продовжує знижуватися.

Ціни виробників у єврозоні в травні впали на 1,5% порівняно з тим самим місяцем минулого року після підвищення на 0,9% у квітні, йдеться у звіті Статистичного управління Євросоюзу (Eurostat). Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав зниження на 1,3%.

Ціни виробників у єврозоні зменшилися вперше з грудня 2020 року, зокрема, завдяки падінню вартості енергоносіїв (-13,3%).

Пара долар/фунт торгується в середу на рівні $1,2693 порівняно з $1,2715 напередодні.

Курс долара до єни становить 144,49 єни проти 144,47 єни на закриття попередньої сесії.

Юань дешевшає після публікації статданих, які засвідчили зниження як зведеного індексу менеджерів із закупівель (PMI) у країні, так і індикатора активності у сфері послуг, у червні до мінімумів за 5 місяців.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,2435 юаня порівняно з 7,2147 юаня напередодні.