Фінансові новини
- |
- 05.07.23
- |
- 13:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українці в червні вперше за 11 міс. продали більше валюти, ніж купили
10:44 05.07.2023 |
Обсяги продажу населенням України валюти в червні 2023 року вперше з липня минулого року перевищили обсяги її купівлі: чистий продаж становив $17,8 млн порівняно з чистою купівлею $158,6 млн у травні та $224,4 млн у квітні, повідомив Національний банк України (НБУ) у вівторок.
Згідно з інформацією на його сайті, такий результат забезпечив чистий продаж безготівкової валюти: минулого місяця він збільшився до $194,2 млн із $91,6 млн у травні.
Зокрема, обсяг продажу населенням безготівкової валюти зріс у червні до $277,2 млн із $231,6 млн у травні, тоді як обсяг її купівлі впав до $82,9 млн із $140,0 у травні.
Така динаміка пов'язана з втратою останніми місяцями інтересу населення до купівлі безготівкової валюти через розміщення її на тримісячний депозит, оскільки зі зміцненням гривні різниця між курсами на готівковому і безготівковому ринках тепер мінімальна.
Що стосується готівкової валюти, то її продаж також трохи зріс порівняно з травнем: із $1,377 млрд до $1,397 млрд, тоді як купівля скоротилася - з $1,627 млрд до $1,574 млрд.
Відповідно до цих даних НБУ, оборот на офіційному готівковому валютному ринку в червні зберігся на рівні близько $3,0 млрд, що на 73,1% більше, ніж у червні 2022 року.
У червні курс долара на готівковому ринку коливався у відносно вузькому коридорі 37,10-37,30 грн/$1 за офіційного курсу 36,57 грн/$1, який утримує Нацбанк із кінця липня минулого року.
Як повідомлялося, загалом за 2022 рік населення, за офіційною статистикою, купило валюти на $880,1 млн більше, ніж продало, зокрема готівкової валюти було куплено на $1,01 млрд більше, ніж продано.
За перші шість місяців місяця цього року чиста купівля валюти населенням досягла $1 млрд 889,3 млн, зокрема готівкової - $1 млрд 311,1 млн.
На безготівковому валютному ринку в червні, за даними Нацбанку, купівля клієнтами валюти зросла порівняно з червнем на 1,2% - до $5,01 млрд, продаж - на 2,6%, до $4,18 млрд, а операції між банками скоротилися на 6,5% - до $2,63 млрд.
Також повідомлялося, що в червні інтервенції НБУ зменшилися до $1,798 млрд із $1,928 млрд у травні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія готується до повної зупинки роботи «зернового коридору» з 18 липня, – МЗС РФ
|Залужний, Шаптала разом із енергетиками опрацювали питання обміну інформацією
|Регулятор скасував підвищення тарифів на холодну воду
|В Гаазі почав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 05.07.23
|З початку року Фонд гарантування продав активи банків на ₴3,1 мільярда
|Українці в червні вперше за 11 міс. продали більше валюти, ніж купили
|Пов'язана з Коломойським страхова компанія програла ПриватБанку в Верховному суді
|Азіатські акції впали через побоювання Китаю в міру наближення протоколу ФРС
|Долар стабільний перед протоколом ФРС; єна торгується нижче зони інтервенції
|Золото суне вгору перед протоколом ФРС, мідь приглушена через проблеми з Китаєм
Бізнес
|Маск і Цукерберг заробили найбільше серед 500 мільярдерів списку Bloomberg
|Штучний інтелект матиме фундаментальний вплив на хід воєн, - Міллі
|Twitter закрив доступ до контенту неавторизованим користувачам
|«Я втратив дар мови». Як минув перший комерційний політ Virgin Galactic на межу космосу
|Летючі таксі все ближче. Перший серійний eVTOL Joby Aviation отримав дозвіл на польоти
|Skoda представила унікальний кемпер Roadiaq
|Хрещений батько штучного інтелекту Джеффрі Гінтон закликав запобігти повстанню машин