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Азіатські акції впали через побоювання Китаю в міру наближення протоколу ФРС
08:16 05.07.2023 |
Більшість азіатських акцій впали в середу, оскільки китайські ринки перебували під тиском слабких економічних даних і чуток про відновлення торгової війни зі США, тоді як очікування нових сигналів від Федеральної резервної системи США також знижувало схильність до ризику.
Китайські акції показали найгіршу динаміку за день, завершивши помірне відновлення, яке спостерігалося за останні три сесії, і повернувшись до шестимісячних мінімумів. Індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,5% та 0,4% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng впав на 1%.
Приватне опитування показало в середу, що сектор послуг Китаю зріс у червні менше, ніж очікувалося, що викликало побоювання щодо уповільнення відновлення економіки країни.
Показник слідує за слабкими показниками виробничої активності та вказує на уповільнення зростання у другому кварталі, оскільки найбільші економічні двигуни Китаю видихнулися.
Проте аналітики IG вважають, що м'які дані Китаю можуть залучити додаткові заходи стимулювання з боку Пекіна після вливань ліквідності та зниження відсоткових ставок на початку року.
Але слабкі показники також з'явилися після того, як Китай заблокував експорт ключових матеріалів для виробництва мікросхем до США, що позначило потенційну ескалацію торгового конфлікту між найбільшими економіками світу. Цей крок породив побоювання з приводу дій у відповідь, які можуть ще більше підірвати світову торгівлю і підірвати і без того слабкі глобальні економічні умови.
На додаток до побоювань щодо Китаю, азіатські ринки також були стривожені напередодні публікації протоколів червневого засідання Федеральної резервної системи того ж дня.
Очікується, що протоколи проллють більше світла на плани ФРС щодо підвищення процентних ставок цього року після того, як центральний банк відзначив щонайменше ще два підвищення на своєму червневому засіданні.
Південнокорейський KOSPI впав на 0,4%, а зважений тайванський індекс втратив 0,2%.
Японський Nikkei 225 впав на 0,4%, тоді як ширший TOPIX втратив 0,2%, оскільки обидва індекси продовжували отримувати значний прибуток від 33-річних максимумів. Дані в середу, як і раніше, свідчать про деякі ознаки стійкості японської економіки, при цьому активність у секторі послуг у червні продовжила зростати.
Австралійський ASX 200 втратив 0,3%, оскільки дані показали, що сектор послуг країни у червні практично не зріс.
Індійські акції, як і раніше, різко виділялися серед азіатських компаній: індекси Nifty 50 і BSE Sensex 30 у вівторок закрилися на рекордних максимумах. Сінгапурські ф'ючерси на Nifty свідчать про помірно позитивне відкриття місцевих акцій у середу.
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