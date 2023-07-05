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Мінфіну вдалося трохи знизити ставки за 12-міс і 18-міс. ОВДП

17:43 04.07.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Ставка розміщення 12-міс. облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) на аукціонах цього вівторка знизилася до 18% із 18,3% річних два тижні тому, 18-міс. - до 19,2% із 19,3% річних тижнем раніше, повідомив Мінфін на своєму сайті.

Згідно з оприлюдненою інформацією, продавець цього разу вперше обмежив пропозицію всіх облігацій - по 4-5 млрд грн, і хоча попит виявився нижчим за пропозицію, низка претендентів знизили ставки в заявках на зазначені вище папери.

У випадку 12-міс. ОВДП Мінфін відмовився від двох заявок сумарно на 25,3 млн грн за ставками до 18,3% річних, задовольнивши 21 заявку на 82,5 млн грн.

На аукціоні з продажу 18-міс. паперів було відхилено сім із 23 заявок на 34,0 млн грн, у результаті обсяг розміщення становить 3,738 млрд грн.

ОВДП із погашенням через 15 і 32 місяці було продано під колишні ставки 18,3% і 19,75% річних відповідно, було задоволено всі подані п'ять і 13 заявок на суму 141,2 млн грн і 2,046 млрд грн.

Отже, запас на первинному ринку "бенчмарк"-ОВДП, якими банки можуть частково формувати обов'язкові резерви, скоротився приблизно до 3 млрд грн.

Раніше учасники ринку зазначали, що з урахуванням скорочення в липні обсягу виплат за раніше випущеними облігаціями та заяви Нацбанку про можливе більш раннє, ніж планувалося, зниження облікової ставки Мінфін, ймовірно, зробить спроби знизити ставки.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону113*114115*116
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000226286Дорозміщення UA4000187207Дорозміщення UA4000227656Дорозміщення UA4000227490
Номінальна вартість 1000 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4000000 4000000 5000000 5000000
Дата розміщення 04.07.2023 04.07.2023 04.07.2023 04.07.2023
Дата оплати за придбані облігації 05.07.2023 05.07.2023 05.07.2023 05.07.2023
Дата оплати відсотків 27.12.2023 04.10.2023 19.07.2023 23.08.2023
Дата оплати відсотків 26.06.2024 03.04.2024 17.01.2024 21.02.2024
Дата оплати відсотків  02.10.2024 17.07.2024 21.08.2024
Дата оплати відсотків   15.01.2025 19.02.2025
Дата оплати відсотків    20.08.2025
Дата оплати відсотків    18.02.2026
Розмір купонного платежу на одну облігацію 70.00 77.50 97.50 98.75
Номінальний рівень дохідності, % 14.00 15.50 19.50 19.75
Термін обігу (днів)357455560959
Дата погашення 26.06.2024 02.10.2024 15.01.2025 18.02.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 110509000 140125000 3452432000 1909840000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 85199000 140125000 3418404000 1909840000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 12106159000 1862625000 10497189000 13510497000
Кількість поданих заявок, шт. 23 5 23 13
Кількість задоволених заявок, шт. 21 5 16 13
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 18.30 18.30 19.30 19.75
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 18.00 18.20 19.20 19.75
Встановлена дохідність, % 18.00 18.30 19.20 19.75
Середньозважена дохідність, % 18.00 18.30 19.20 19.75
Надходження до бюджету 82474335.98 141221617.02 3738093142.08 2045897001.60

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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