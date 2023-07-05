Мінфіну вдалося трохи знизити ставки за 12-міс і 18-міс. ОВДП

Ставка розміщення 12-міс. облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) на аукціонах цього вівторка знизилася до 18% із 18,3% річних два тижні тому, 18-міс. - до 19,2% із 19,3% річних тижнем раніше, повідомив Мінфін на своєму сайті.
Згідно з оприлюдненою інформацією, продавець цього разу вперше обмежив пропозицію всіх облігацій - по 4-5 млрд грн, і хоча попит виявився нижчим за пропозицію, низка претендентів знизили ставки в заявках на зазначені вище папери.
У випадку 12-міс. ОВДП Мінфін відмовився від двох заявок сумарно на 25,3 млн грн за ставками до 18,3% річних, задовольнивши 21 заявку на 82,5 млн грн.
На аукціоні з продажу 18-міс. паперів було відхилено сім із 23 заявок на 34,0 млн грн, у результаті обсяг розміщення становить 3,738 млрд грн.
ОВДП із погашенням через 15 і 32 місяці було продано під колишні ставки 18,3% і 19,75% річних відповідно, було задоволено всі подані п'ять і 13 заявок на суму 141,2 млн грн і 2,046 млрд грн.
Отже, запас на первинному ринку "бенчмарк"-ОВДП, якими банки можуть частково формувати обов'язкові резерви, скоротився приблизно до 3 млрд грн.
Раніше учасники ринку зазначали, що з урахуванням скорочення в липні обсягу виплат за раніше випущеними облігаціями та заяви Нацбанку про можливе більш раннє, ніж планувалося, зниження облікової ставки Мінфін, ймовірно, зробить спроби знизити ставки.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|113*
|114
|115*
|116
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000226286
|Дорозміщення UA4000187207
|Дорозміщення UA4000227656
|Дорозміщення UA4000227490
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 4000000
| 4000000
| 5000000
| 5000000
| Дата розміщення
| 04.07.2023
| 04.07.2023
| 04.07.2023
| 04.07.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 05.07.2023
| 05.07.2023
| 05.07.2023
| 05.07.2023
| Дата оплати відсотків
| 27.12.2023
| 04.10.2023
| 19.07.2023
| 23.08.2023
| Дата оплати відсотків
| 26.06.2024
| 03.04.2024
| 17.01.2024
| 21.02.2024
| Дата оплати відсотків
|
| 02.10.2024
| 17.07.2024
| 21.08.2024
| Дата оплати відсотків
|
|
| 15.01.2025
| 19.02.2025
| Дата оплати відсотків
|
|
|
| 20.08.2025
| Дата оплати відсотків
|
|
|
| 18.02.2026
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 70.00
| 77.50
| 97.50
| 98.75
| Номінальний рівень дохідності, %
| 14.00
| 15.50
| 19.50
| 19.75
|Термін обігу (днів)
|357
|455
|560
|959
| Дата погашення
| 26.06.2024
| 02.10.2024
| 15.01.2025
| 18.02.2026
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 110509000
| 140125000
| 3452432000
| 1909840000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 85199000
| 140125000
| 3418404000
| 1909840000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 12106159000
| 1862625000
| 10497189000
| 13510497000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 23
| 5
| 23
| 13
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 21
| 5
| 16
| 13
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 18.30
| 18.30
| 19.30
| 19.75
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 18.00
| 18.20
| 19.20
| 19.75
| Встановлена дохідність, %
| 18.00
| 18.30
| 19.20
| 19.75
| Середньозважена дохідність, %
| 18.00
| 18.30
| 19.20
| 19.75
|Надходження до бюджету
| 82474335.98
| 141221617.02
| 3738093142.08
| 2045897001.60
* - військові облігації
Дані: Мінфін України