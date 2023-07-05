Долар США зміцнюється щодо євро, дешевшає до єни та фунта стерлінгів

Долар США зміцнюється в парі з євро на торгах у вівторок, дешевшає відносно фунта стерлінгів та єни.

Біржі США закриті у зв'язку зі святом (День незалежності), і активність торгів на валютному ринку нижча за звичайну.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), стабільний у вівторок, ширший WSJ Dollar Index втрачає 0,13%.

Курс євро до долара на 15:35 кв становить $1,0898 порівняно з $1,0914 на закриття попередньої сесії.

Увага трейдерів цього тижня сфокусована на даних про безробіття в США за червень, які будуть оприлюднені в п'ятницю. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає збільшення кількості робочих місць у Штатах минулого місяця на 225 тис. і зниження безробіття до 3,6% з 3,7% у травні.

Крім того, цієї середи буде оприлюднено протокол червневого засідання Федеральної резервної системи, за підсумками якого американський ЦБ зберіг незмінною базову процентну ставку.

Вартість фунта піднялася під час торгів до $1,2722 з $1,2692 напередодні.

Курс долара до єни опустився до 144,38 єни проти 144,68 єни на закриття ринку в понеділок. Трейдери побоюються інтервенцій Японії на валютному ринку після заяв представника міністерства фінансів країни Масато Канди, зазначає Trading Economics.

Канда повідомив у вівторок, що його відомство тісно контактує з главою Мінфіну США Джанет Єллен і керівниками міністерств фінансів інших країн майже щодня для обговорення валютних курсів і фінансових ринків загалом.

Міністр фінансів Японії Сюн'їті Судзукі підтвердив цю інформацію, однак не став розголошувати деталей перемовин, і попередив про ризики перепроданості єни, що перебуває на рівні мінімумів з минулої осені.

Пара долар/юань у вівторок торгується на рівні 7,2186 юаня порівняно з 7,2407 юаня напередодні.