Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США зміцнюється щодо євро, дешевшає до єни та фунта стерлінгів

16:30 04.07.2023 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється в парі з євро на торгах у вівторок, дешевшає відносно фунта стерлінгів та єни.

Біржі США закриті у зв'язку зі святом (День незалежності), і активність торгів на валютному ринку нижча за звичайну.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), стабільний у вівторок, ширший WSJ Dollar Index втрачає 0,13%.

Курс євро до долара на 15:35 кв становить $1,0898 порівняно з $1,0914 на закриття попередньої сесії.

Увага трейдерів цього тижня сфокусована на даних про безробіття в США за червень, які будуть оприлюднені в п'ятницю. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає збільшення кількості робочих місць у Штатах минулого місяця на 225 тис. і зниження безробіття до 3,6% з 3,7% у травні.

Крім того, цієї середи буде оприлюднено протокол червневого засідання Федеральної резервної системи, за підсумками якого американський ЦБ зберіг незмінною базову процентну ставку.

Вартість фунта піднялася під час торгів до $1,2722 з $1,2692 напередодні.

Курс долара до єни опустився до 144,38 єни проти 144,68 єни на закриття ринку в понеділок. Трейдери побоюються інтервенцій Японії на валютному ринку після заяв представника міністерства фінансів країни Масато Канди, зазначає Trading Economics.

Канда повідомив у вівторок, що його відомство тісно контактує з главою Мінфіну США Джанет Єллен і керівниками міністерств фінансів інших країн майже щодня для обговорення валютних курсів і фінансових ринків загалом.

Міністр фінансів Японії Сюн'їті Судзукі підтвердив цю інформацію, однак не став розголошувати деталей перемовин, і попередив про ризики перепроданості єни, що перебуває на рівні мінімумів з минулої осені.

Пара долар/юань у вівторок торгується на рівні 7,2186 юаня порівняно з 7,2407 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8543
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на вчора, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7078  0,03 0,09 37,3863  0,03 0,08
EUR 40,2848  0,02 0,05 41,0993  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес