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Волл-стріт закрилася невеликим зростанням, через скорочену сесію
07:57 04.07.2023 |
Основні індекси Волл-стріт в понеділок завершили скорочену через свято сесію невеликим зростанням, чому сприяло зростання акцій Tesla і зміцнення акцій банків, оскільки друга половина року почалася з низькї ноти.
Акції Tesla підскочили на 6,9% після того, як виробник електромобілів заявив, що поставив рекордну кількість автомобілів у другому кварталі.
Акції великих банків зросли після того, як компанії підняли дивіденди, пройшовши щорічну перевірку Федеральної резервної системи. Акції Wells Fargo зросли на 1,7%, акції Citigroup зросли на 1,5%, а банківський індекс S&P 500 зріс на 1,5%.
Обсяги торгів були нижчими від середнього, оскільки фондовий ринок закрився о 13:00. ET напередодні відзначення Дня незалежності 4 липня у вівторок.
"У вас є багато людей, яких сьогодні просто немає на ринку", - сказав Чак Карлсон, виконавчий директор Horizon Investment Services у Хаммонді, штат Індіана. «Зараз ніхто не робить великих ставок на жодну зі сторін ринку».
Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 10,87 пунктів, або 0,03%, до 34 418,47 пунктів; S&P 500 додав 5,21 пунктів, або 0,12%, до 4455,59 пунктів; а Nasdaq Composite додав 28,85 пунктів, або 0,21%, до 13 816,77 пунктів.
У той час як дев'ять із 11 секторів S&P 500 зросли, охорона здоров'я впала найбільше, впавши на 0,8%, а сектор високих технологій упав на 0,3%.
Акції закрилися у плюсі у п'ятницю, закривши першу половину року для основних фондових індексів. Nasdaq Composite показав найбільше зростання у першому півріччі за 40 років, піднявшись на 31,7%.
Надзвичайне зростання акцій мегакапіталів призвело до індексів цього року, але нещодавні ознаки показали розширення ралі.
"У вас сильніший ринок і ймовірність більш стійкого висхідного руху, коли у вас є ширша сила", - сказав Карлсон.
Ділянка кривої прибутковості казначейських облігацій США, що широко спостерігається, в понеділок досягла найглибшої інверсії з 1981 року, відображаючи побоювання фінансових ринків з приводу економіки.
Опитування показало, що у червні виробництво в США ще більше впало, досягнувши рівнів, які востаннє спостерігалися, коли економіка переживала першу хвилю пандемії COVID-19.
Число зростаючих випусків на NYSE перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 2,27 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,51 до 1 сприяло зростанню.
S&P 500 показав 20 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 59 нових максимумів та 47 нових мінімумів.
Близько 6 мільярдів акцій перейшли з рук до рук на біржах США порівняно із середнім показником 11 мільярдів на день за останні 20 сесій.
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