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АНАЛІТИКА

Долар США продовжує відновлюватися після зниження в п'ятницю

15:42 03.07.2023 |

Фінанси

 

Курс долара США зміцнюється до основних світових валют вдень у понеділок після зниження в п'ятницю.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зріс на 0,23%, ширший WSJ Dollar Index підвищився на 0,14%.

Долар подешевшав наприкінці минулого тижня на даних про те, що індекс споживчих цін (індекс PCE) у США в травні зріс на 3,8% у річному вираженні - мінімальними темпами з квітня 2021 року. Місяцем раніше значення індексу збільшилося на 4,3%.

Багато хто сприйняв це як сигнал успіху заходів Федрезерву щодо зниження інфляції, пише Trading Economics. Проте учасники ринку, як і раніше, очікують чергового підвищення процентної ставки за підсумками засідання ФРС у липні на 25 базисних пунктів.

Трейдери також очікують даних щодо індексу ділової активності у виробничому секторі в США (ISM Manufacturing), які будуть оприлюднені в понеділок, і звіту про стан американського ринку праці в п'ятницю. У вівторок біржі США будуть закриті у зв'язку зі святкуванням Дня незалежності.

Пара євро/долар за даними на 14:58 EET у понеділок торгується на рівні $1,0900 порівняно з $1,0914 на закриття попередньої сесії, євро втрачає близько 0,1%.

Курс фунта до долара знизився на 0,21%, до $1,2673 з $1,2700 у п'ятницю.

Вартість долара в парі з єною зросла під час торгів майже на 0,4%, до 144,86 єни проти 144,32 єни за підсумками минулого тижня.

Як стало відомо в понеділок, індекс Танкан, що оцінює рівень довіри до економіки Японії серед великих компаній переробної промисловості, зріс у квітні-червні до 5 пунктів порівняно з 1 пунктом у січні-березні, йдеться в повідомленні Банку Японії. Індикатор піднявся вперше за сім кварталів і перевищив очікування експертів, які прогнозували підйом до 3 пунктів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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