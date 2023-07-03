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НБУ в червні скоротив інтервенції до $1,8 млрд
09:04 03.07.2023 |
Національний банк України (НБУ) у червні скоротив інтервенції для підтримки фіксованого курсу гривні до $1,798 млрд із $1,928 млрд у травні.
Згідно з інформацією на сайті центробанку в суботу, обсяг купівлі в червні знизився до $50 млн із $63 млн у травні, все також залишаючись на порядок нижчим за обсяги її продажу.
Валютні інтервенції в червні були вищими, ніж у квітні - $1,370 млрд і березні - $1,669 млрд, проте нижчими за лютневі та січневі - відповідно $2,431 млрд і $3,082 млрд.
За оцінками начальника аналітичного відділу Сенс Банку Олексія Блінова, з надходженням другого траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) розміром у $890 млн у рамках програми розширеного фінансування (EFF) золотовалютні резерви України на початку липня становитимуть близько $39 млрд, що номінально є рекордним показником за всю історію України.
У пості в фейсбуці Блінов уточнив, що де-факто, з урахуванням інфляції, "нинішні $39 млрд - це $29,5 млрд восени 2012 року".
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