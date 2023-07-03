Азіатські фондові індекси зростають на тлі інфляції в США. Nikkei на 33-річному піку

Більшість азіатських акцій зросли в понеділок, оскільки зниження інфляції в США посилило надії на менш агресивну політику Федеральної резервної системи, тоді як дані, що свідчать про покращення настроїв щодо японської економіки, повернули індекс Nikkei до 33-річного максимуму.

Дані в п'ятницю показали, що ключовий індикатор інфляції ФРС впав у травні більше, ніж очікувалося, що спровокувало зростання більшості активів, орієнтованих на ризик, що цього тижня вплинуло на азійську торгівлю.

Але ще треба побачити, чи збереже ралі свою динаміку напередодні багатьох економічних показників і сигналів центрального банку цього тижня. Економічні показники також намалювали неоднозначну картину найбільших економік Азії.

Японський індекс Nikkei 225 підскочив на 1,4%, а ширший TOPIX додав 1,3%, при цьому обидва індекси торгуються поблизу 33-річних максимумів.

Опитування Банку Японії показало, що ділові настрої в країні покращилися у другому кварталі, вказуючи на те, що економіка відновлюється, оскільки все більше фірм пообіцяли збільшити капіталовкладення.

Дані зазначили зростання оптимізму щодо економічних перспектив Японії цього року, що в поєднанні з «голубиним» прогнозом Банку Японії викликало різке зростання японських акцій за останні два місяці.

Але окреме опитування також підтвердило, що активність японських фабрик у червні скоротилася, що вказує на те, що найбільші економічні рушійні сили країни все ще перебувають під тиском.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли приблизно на 1,2% кожен, оскільки приватне опитування показало, що виробничий сектор Китаю в червні зріс більше, ніж очікувалося. Гонконгський індекс Hang Seng додав 1,9% завдяки зростанню китайських акцій, зареєстрованих на місцевому ринку.

Але показники сповільнилися порівняно з попереднім місяцем, що вказує на те, що деякі точки стійкості у китайській економіці можуть втрачати чинність.

Дані опубліковані у понеділок були отримані після того, як офіційне опитування минулого тижня показало, що виробничий сектор Китаю у червні скоротився третій місяць поспіль.

Азіатські ринки загалом виросли у понеділок на тлі низки регіональних та американських економічних сигналів, які мають з'явитися цього тижня.

Австралійський ASX 200 додав 0,5%, відстаючи від своїх регіональних аналогів напередодні засідання Резервного банку у вівторок, яке, як очікують аналітики, призведе до підвищення ставки на 25 базисних пунктів. Обробний сектор Австралії також скоротився у червні, як показали дані у понеділок.

Південнокорейський KOSPI додав 1,4%, а зважений тайванський індекс зріс на 0,9%.

Інші сигнали грошово-кредитної політики США залишалися в центрі уваги протягом тижня напередодні протоколу червневого засідання ФРС. Несільськогосподарські платіжні відомості за червень також мають бути представлені цієї п'ятниці.