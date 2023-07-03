Золото стабілізувалося вище 1900 доларів, мідь трохи зросла у Китаї

Ціни на золото мало змінилися на початку торгів у понеділок, оскільки ринки очікували нових сигналів від економіки США цього тижня, тоді як ціни на мідь зросли на даних, що свідчать про певне зміцнення виробничого сектору Китаю.

Жовтий метал знайшов деяку підтримку, оскільки падіння індексу цін на особисте споживання - ключовий показник інфляції для Федеральної резервної системи - чинило тиск на долар і спричинило ралі для більшісті класів активів.

Але базова інфляція PCE, як і раніше, залишалася високою, і очікується, що ця тенденція змусить ФРС підвищувати процентні ставки в найближчій перспективі. Високий базовий показник у поєднані із деякими ознаками стійкості економіки США показав, що ринки оцінюють майже 87% ймовірності того, що ФРС підвищить ставки пізніше у липні.

Очікується, що зростання відсоткових ставок обмежить будь-який потенційний прибуток у золоті, а також покращить схильність до ризику.

Спотове золото впало на 0,1% до 1917,24 долара за унцію, а ф'ючерси на золото впали на 0,2% до 1925,15 долара за унцію до 22:07 за східним часом (2:07 за Грінвічем).

Ціни на зливки зросли на 5% у першій половині 2023 року, чому сприяв попит на прихісток через погіршення світових економічних умов.

Хоча жовтий метал також виріс до рекордних максимумів у травні, відтоді він втратив більшу частину цього зростання через перспективу підвищення відсоткових ставок у США. Зростання ставок збільшує альтернативну вартість володіння нерентабельними активами, такими як золото.

Ознаки стійкості економіки США також підірвали привабливість жовтого металу як притулку, оскільки перегляд ВВП у першому кварталі у бік підвищення призвів до того, що ринки знизили очікування щодо рецесії в США цього року.

Цього тижня буде опубліковано безліч економічних даних США, зокрема дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі та дані про ділову активність, які, як очікується, дадуть більше сигналів для золота. Протокол червневого засідання ФРС також має бути представлений у середу.

У той час як у червні ФРС утримувала ставки на колишньому рівні, голова Джером Пауелл натякнув на, як мінімум, ще два підвищення ставок цього року.

Серед промислових металів, ціни на мідь зросли в понеділок, оскільки приватне опитування показало, що виробнича активність найбільшого у світі імпортера міді зросла у червні трохи більше, ніж очікувалося.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,7% до $3,7895 за фунт після втрати трохи більше ніж 1% у першій половині 2023 року.

Опитування Caixin показало, що деякі аспекти найбільшого економічного двигуна Китаю, як і раніше, залишаються стійкими, незважаючи на уповільнення активності в решті країни. Показання суперечать урядовим даними, опублікованими минулого тижня, які показали, що виробнича активність у червні скоротилася третій місяць поспіль.