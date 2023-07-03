Індекси Волл-стріт закрилися підвищенням; Apple сягнув 3 трильйони доларів

У п'ятницю три основні індекси Уолл-стріт впевнено зросли: високотехнологічний Nasdaq продемонстрував найбільший приріст у першому півріччі за 40 років, оскільки інфляція показала ознаки охолодження, а Apple вперше закрилася з ринковою оцінкою 3 трильйони доларів.

Apple Inc вперше з січня 2022 року подолала позначку в 3 трильйони доларів, додавши 2,3% і закрившись на рівні 193,97 долара (за акцію) після досягнення рекорду 194,48 долара. Це було викликано підсиленим апетитом до акцій зростання в цілому, а також ставками на те, що виробник iPhone досягне успіху на нових ринках.

Інвестори пожвавилися в останній день другого кварталу на тлі ознак зниження інфляції у США завдяки заходам, за якими пильнує Федеральна резервна система.

Звіт Міністерства торгівлі показав, що індекс видатків на особисте споживання (PCE) зріс на 3,8% порівняно з 4,3% у квітні. Без урахування енергозалежних продуктів харчування та енергії базовий індекс PCE зріс на 0,3% порівняно з 0,4% у попередньому місяці.

Ці дані породили сподівання, що ФРС наблизиться до кінця свого циклу підвищення ставок. За словами Бернса МакКінні, портфельного менеджера NFJ Investment Group у Далласі, штат Техас, допомогло те, що прибутковість казначейських облігацій впала у відповідь на зниження інфляції.

«Все йде вгору, тому що ви бачите, як економіка остигає, але не настільки сильно. ФРС може мати кращий, ніж ми думали, шанс вправити нитку в голку і знизити інфляцію, не вбиваючи при цьому економіку», - сказав МакКінні.

Фінансовий керуючий сказав, що він, як і раніше, не думає, що ФРС може знизити інфляцію, не викликаючи рецесії, але «шанси зростають».

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 285,18 пунктів, або 0,84%, до 34 407,6 пунктів, S&P 500 додав 53,94 пунктів, або 1,23%, до 4450,38 пунктів, а Nasdaq Composite додав 1 ,59 пунктів, або 1,45%, до 13 787,92 пунктів.

Nasdaq продемонстрував найвищі результати у першому півріччі за 40 років, додавши понад 31%. Індекс Nasdaq 100 провідних технологічних акцій показав найбільше зростання у першому півріччі за всю історію спостережень, додавши близько 39%.

Індекс зростання S&P 500 у п'ятницю зріс на 1,4%. Найбільше зростання S&P 500 після Apple було пов'язане з іншими лідерами серед інвесторів, такими як Microsoft, Nvidia, Amazon і Meta Platforms. Вони додали від 1,6% до 3,6%, продовжуючи стрімке ралі, викликане високими доходами та галасом навколо штучного інтелекту.

Усі 11 основних галузевих секторів S&P 500 просунулися вперед, лідерство в технологіях зросло на 1,8%. Нерухомість була найслабшою, додавши 0,5%.

За тиждень S&P 500 додав 2,35%, Nasdaq додав 2,20%, а Dow піднявся на 2,02%. За квартал S&P 500 додав 8,3%, тоді як Nasdaq піднявся на 12,8%, а Dow зріс на 3,4%.

Акції з малою капіталізацією також привернули увагу: індекс Russell 2000 закрився з підвищенням на 0,4% п'ятого дня зростання поспіль, що стало найдовшою смугою зростання з п'яти сесій, що востаннє було 3 березня.

Тим не менш, трейдери вбачають 84,3% ймовірність того, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів до діапазону 5,25%-5,50% на своєму липневому засіданні, згідно з інструментом Fedwatch CMEGroup, що трохи нижче за 89,3% в четвер.

Яструбові висловлювання голови ФРС Джерома Пауелла та сильні економічні дані на початку цього тижня підвищили ймовірність того, що ФРС продовжить підвищувати ставки, але фондові ринки заспокоюються на ознаках зміцнення економіки США зі зниженням інфляції.

Індекс волатильності ринку CBOE, індикатор побоювань Волл-стріт, закрився з підвищенням на 0,05 пунктів до 13,59 після того, як раніше впав до тижневого мінімуму на рівні 12,96 пунктів.

Серед окремих акцій акції Nike Inc впали на 2,6% після того, як прогноз виручки в першому кварталі виявився нижчим за очікування Волл-стріт.

Акції Carnival Corp підскочили на 9,7% після того, як Jefferies підвищив рейтинг акцій круїзного оператора до "купувати" з "тримати".

На біржах США 10,36 млрд акцій перейшли з рук в руки порівняно зі ковзною середньою в 11,29 млрд за останні 20 сесій.