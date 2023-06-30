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Долар стабільний до євро та єни, фунт активно дорожчає
16:35 30.06.2023 |
Курс долара США слабко коливається в парах з євро та єною, трейдери оцінюють статдані зі США та єврозони і те, як вони можуть вплинути на рішення Федрезерву і ЄЦБ щодо процентних ставок.
Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає менш ніж на 0,1%, ширший WSJ Dollar Index знижується в межах 0,1%.
Міністерство торгівлі США напередодні різко підвищило оцінку зростання економіки країни в першому кварталі - до 2% у перерахунку на річні темпи з раніше оголошених 1,3%. Аналітики очікували більш помірного перегляду в кращий бік, до 1,4%.
Тим часом індекс базової інфляції PCE Core збільшився в січні-березні на 4,9% після підйому на 4,4% кварталом раніше. Цей індикатор уважно відстежує Федеральна резервна система під час оцінки ризиків інфляції.
Пара євро/долар за даними на 15:09 EET у п'ятницю торгується на рівні $1,0867 порівняно з $1,0864 на закриття попередньої сесії, євро додає менше ніж 0,1%.
Споживчі ціни в єврозоні в червні збільшилися на 5,5% у річному вираженні, йдеться в попередній оцінці Статистичного управління Європейського союзу. Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 6,1% у травні й опустилася до мінімуму із січня минулого року.
Тим часом темпи зростання споживчих цін без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) прискорилися до 5,4% у річному вираженні з 5,3% у травні. Прогноз для цього показника становив 5,5%.
Вартість долара в парі з єною знизилася під час торгів на 0,1%, до 144,64 єни проти 144,79 єни напередодні.
Як стало відомо в п'ятницю, безробіття в Японії в травні залишилося на колишньому рівні - 2,6%, що збіглося із середнім прогнозом аналітиків, опитаних Trading Economics.
Тим часом обсяг промислового виробництва в Японії минулого місяця скоротився на 1,6% відносно квітня. Консенсус-прогноз передбачав менш значне падіння - на 1%. Це перше зниження показника з січня.
Тим часом курс фунта стерлінгів до долара підскочив під час торгів майже на 0,4%, до $1,2659 з $1,2612 у четвер.
Аналітики Rabobank назвали курс фунта занадто високим і спрогнозували повернення до рівня підтримки на рівні $1,23 за фунт у найближчі три місяці.
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