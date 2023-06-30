Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар стабільний до євро та єни, фунт активно дорожчає

16:35 30.06.2023 |

Фінанси

 

Курс долара США слабко коливається в парах з євро та єною, трейдери оцінюють статдані зі США та єврозони і те, як вони можуть вплинути на рішення Федрезерву і ЄЦБ щодо процентних ставок.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає менш ніж на 0,1%, ширший WSJ Dollar Index знижується в межах 0,1%.

Міністерство торгівлі США напередодні різко підвищило оцінку зростання економіки країни в першому кварталі - до 2% у перерахунку на річні темпи з раніше оголошених 1,3%. Аналітики очікували більш помірного перегляду в кращий бік, до 1,4%.

Тим часом індекс базової інфляції PCE Core збільшився в січні-березні на 4,9% після підйому на 4,4% кварталом раніше. Цей індикатор уважно відстежує Федеральна резервна система під час оцінки ризиків інфляції.

Пара євро/долар за даними на 15:09 EET у п'ятницю торгується на рівні $1,0867 порівняно з $1,0864 на закриття попередньої сесії, євро додає менше ніж 0,1%.

Споживчі ціни в єврозоні в червні збільшилися на 5,5% у річному вираженні, йдеться в попередній оцінці Статистичного управління Європейського союзу. Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 6,1% у травні й опустилася до мінімуму із січня минулого року.

Тим часом темпи зростання споживчих цін без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) прискорилися до 5,4% у річному вираженні з 5,3% у травні. Прогноз для цього показника становив 5,5%.

Вартість долара в парі з єною знизилася під час торгів на 0,1%, до 144,64 єни проти 144,79 єни напередодні.

Як стало відомо в п'ятницю, безробіття в Японії в травні залишилося на колишньому рівні - 2,6%, що збіглося із середнім прогнозом аналітиків, опитаних Trading Economics.

Тим часом обсяг промислового виробництва в Японії минулого місяця скоротився на 1,6% відносно квітня. Консенсус-прогноз передбачав менш значне падіння - на 1%. Це перше зниження показника з січня.

Тим часом курс фунта стерлінгів до долара підскочив під час торгів майже на 0,4%, до $1,2659 з $1,2612 у четвер.

Аналітики Rabobank назвали курс фунта занадто високим і спрогнозували повернення до рівня підтримки на рівні $1,23 за фунт у найближчі три місяці.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,6952
  0,3054
 0,76

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7096  0,02 0,04 37,3974  0,03 0,08
EUR 40,2283  0,07 0,17 41,1061  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес