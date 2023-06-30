Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банкам вдалося зупинити зростання проблемних кредитів

 

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 червня скоротилася до 39,1% порівняно з 39,3% на 1 травня. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Обсяг непрацюючих кредитів у травні скоротився на 7,1 млрд грн, загальний обсяг кредитного портфеля - на 13,2 млрд грн.

Поточний обсяг непрацюючих кредитів становить 428,2 млрд грн. З них 320 млрд грн припадає на державні банки (ПриватБанк - 179,1 млрд грн).

Іноземні банки накопичили 61,3 млрд грн NPL (мінус 1,6 млрд грн за травень), приватні банки - 46,7 млрд грн (мінус 81 млн грн).

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року - з 55 до 27% станом на 1 березня 2022 року, а кредитний портфель - збільшувався. З початку російського вторгнення частка NPL почала зростати.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,6952
  0,3054
 0,76

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7096  0,02 0,04 37,3974  0,03 0,08
EUR 40,2283  0,07 0,17 41,1061  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес