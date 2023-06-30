Банкам вдалося зупинити зростання проблемних кредитів

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 червня скоротилася до 39,1% порівняно з 39,3% на 1 травня. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Обсяг непрацюючих кредитів у травні скоротився на 7,1 млрд грн, загальний обсяг кредитного портфеля - на 13,2 млрд грн.

Поточний обсяг непрацюючих кредитів становить 428,2 млрд грн. З них 320 млрд грн припадає на державні банки (ПриватБанк - 179,1 млрд грн).

Іноземні банки накопичили 61,3 млрд грн NPL (мінус 1,6 млрд грн за травень), приватні банки - 46,7 млрд грн (мінус 81 млн грн).

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року - з 55 до 27% станом на 1 березня 2022 року, а кредитний портфель - збільшувався. З початку російського вторгнення частка NPL почала зростати.