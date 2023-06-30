Аграрії отримали з початку року пільгових кредитів на 39 мільярдів

Із початку року за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" 6,1 тис. підприємств отримали 23,2 млрд грн. Загалом цьогоріч 7,8 тис. українських агропідприємств отримали понад 39 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств.

Як ідеться в повідомленні Мінагрополітики, зокрема, за програмою "Доступні кредити 5-7-9" більше всього отримали підприємства таких областей:

* Кіровоградська - 2,6 млрд грн виділено для 871 господарств;

* Вінницька - 2,5 млрд грн - для 780 господарств;

* Одеська - 2,29 млрд грн - для 588;

* Київська - 2,28 млрд грн - 506 господарств.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

* Київська - 7,76 млрд грнтвиділено для 605 підприємств;

* Вінницька - 4,15 млрд грн - для 921;

* Дніпропетровська - 3,3 млрд грн - для 510;

* Кіровоградська - 3 млрд грн - для 1 014;

* Одеська - 2,8 млрд грн - для 696.

Програма "Доступні кредити 5-7-9" спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.







