Фінансові новини
- |
- 30.06.23
- |
- 13:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Аграрії отримали з початку року пільгових кредитів на 39 мільярдів
11:57 30.06.2023 |
Із початку року за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" 6,1 тис. підприємств отримали 23,2 млрд грн. Загалом цьогоріч 7,8 тис. українських агропідприємств отримали понад 39 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств.
Як ідеться в повідомленні Мінагрополітики, зокрема, за програмою "Доступні кредити 5-7-9" більше всього отримали підприємства таких областей:
* Кіровоградська - 2,6 млрд грн виділено для 871 господарств;
* Вінницька - 2,5 млрд грн - для 780 господарств;
* Одеська - 2,29 млрд грн - для 588;
* Київська - 2,28 млрд грн - 506 господарств.
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
* Київська - 7,76 млрд грнтвиділено для 605 підприємств;
* Вінницька - 4,15 млрд грн - для 921;
* Дніпропетровська - 3,3 млрд грн - для 510;
* Кіровоградська - 3 млрд грн - для 1 014;
* Одеська - 2,8 млрд грн - для 696.
Програма "Доступні кредити 5-7-9" спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ поліпшив прогноз-2023 для України щодо інфляції, безробіття, держборгу та міжнародних резервів
ТОП-НОВИНИ
|Світовий банк схвалив $1,5 млрд позики ADVANCE Ukraine під гарантії Японії
|МВФ затвердив $890 млн 2-го траншу EFF для України - Фонд
|Член конкурсної комісії з відбору кандидатів на главу АРМА відкликав підпис за переможницю
|Майк Пенс прибув в Україну з неанонсованим візитом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Аграрії отримали з початку року пільгових кредитів на 39 мільярдів
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 30.06.23
|Азіатські акції перебувають під тиском слабких даних Китаю та невизначеності щодо ФРС
|Єна слабшає після ключового рівня 145 за долар; юань падає після виходу даних PMI Китаю
|Ціни на золото в п'ятницю мало змінилися, але зазнали різких втрат за червень
|Dow і S&P зросли завдяки ралі банків, яке протидіяло побоюванням щодо процентних ставок
Бізнес
|Низка мобільних компаній світу зобов'язалися переробляти щонайменше 20% проданих телефонів до 2030 р.
|Дві VR-гри на місяць лише за 8 доларів: Meta запускає власний передплатний сервіс Meta Quest+
|Ubisoft Connect нарешті отримує українську локалізацію, а також оновлений інтерфейс та нові можливості
|«Дизельгейт»: Ексглава Audi отримав умовний термін
|Opel представив новий логотип для автомобілів 2024 року
|Volvo опинилась під ударом через визнання Geely спонсором війни
|Suzuki створить «літаючі автомобілі» за допомогою SkyDrive