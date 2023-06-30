Азіатські акції перебувають під тиском слабких даних Китаю та невизначеності щодо ФРС

Більшість азіатських акцій у п'ятницю коливалися від нуля до мінімуму, тому що слабкі економічні дані Китаю і побоювання з приводу підвищення процентних ставок у США підірвали настрої, хоча китайські акції виграли від деяких вигідних покупок і очікувань стимулювання.

Сильне завершення вчорашніх торгів на Волл-стріт надало невелику підтримку регіональним акціям, оскільки дані показали, що економіка США зросла в першому кварталі більше, ніж очікувалося.

Але ця стійкість також зіграла роль у побоюваннях, що Федеральна резервна система матиме більше економічного запасу, щоб продовжувати підвищувати відсоткові ставки, що, у свою чергу, тримало настрої на межі.

Більш широка увага тепер приділяється майбутнім даним індексу цін на особисте споживання - ключовому показнику інфляції ФРС для отримання додаткових сигналів про траєкторію відсоткових ставок. Публікація має відбутися сьогодні.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли приблизно на 0,5% кожен. Обидва індекси досягли багатомісячних мінімумів раніше в червні, що призвело до вигідних покупок.

Зростання в Китаї відбилося на гонконзькому індексі Hang Seng, який додав 0,2%.

Дані у п'ятницю показали, що в червні виробничий сектор Китаю сповільнився третій місяць поспіль, тоді як зростання активності у невиробничій сфері сповільнилося більше, ніж очікувалося.

Дані вказують на посилення економічних проблем для країни, оскільки Пекін намагається зміцнити повільне відновлення економіки після COVID.

Але слабкі дані також вказують на можливість додаткових заходів стимулювання з боку уряду, які можуть збільшити місцеву ліквідність та підтримати китайські фондові ринки.

Побоювання щодо Китаю чинили тиск на інші ринки, відкриті для країни. Тайванський зважений індекс втратив 0,7%, тоді як австралійський ASX 200 не змінився, оскільки інвестори також готуються до потенційного підвищення процентної ставки Резервним банком наступного тижня.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,6%, у той час як TOPIX впав на 0,8%, оскільки дані в п'ятницю показали, що інфляція в Токіо зросла трохи менше, ніж очікувалося, у червні, але залишилася набагато вищою за цільовий діапазон Банку Японії.

Дані вказують на тиск на Банк Японії з метою посилення політики цього року, що, у свою чергу, може знизити привабливість японських акцій з низькими відсотковими ставками.

Трейдери також зафіксували деякий прибуток на японських ринках після того, як TOPIX та Nikkei у червні зросли до 33-річного максимуму.

Інші азіатські ринки трималися у вузькому діапазоні. Південнокорейський KOSPI додав 0,2%, у той час, як ф'ючерси на індійський Nifty 50 показали помірно позитивне відкриття після свята у четвер.