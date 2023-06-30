Ціни на золото в п'ятницю мало змінилися, але зазнали різких втрат за червень

Цього тижня жовтий метал впав до тримісячного мінімуму після низки яструбиних сигналів від представників ФРС, насамперед від голови Джерома Пауелла, який підтвердив, що банк може підвищити ставки ще як мінімум двічі цього року.

Різкий перегляд даних про валовий внутрішній продукт США у бік підвищення також показав, що найбільша економіка світу виявилася стійкішою, ніж очікувалося, що знизило привабливість золота як притулку. Це також посилило побоювання, що ФРС матиме достатньо економічного запасу, щоб продовжувати підвищувати ставки - сценарій, який також віщує посилення тиску на золото.

Спот-золото о 21:59 за східним часом (1:59 за Грінвічем) залишалося на рівні 1908,01 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,1% до 1915,95 долара за унцію. Обидва контракти знизилися на 2,7% та 3,3% у червні відповідно.

Жовтий метал зараз спостерігає стійке падіння нижче за ключовий рівень підтримки в 1900 доларів - подія, яка, на думку аналітиків, може спровокувати деякі технічні продажі.

Спот-золото впало до 1891 доларів у четвер, перш ніж компенсувати деякі втрати, але залишалося близьким до більш конкретного нахилу до 1800 доларів. Ф'ючерси на золото щойно уникли падіння нижче 1900 доларів у четвер.

Зміцнення долара, який досягнув двотижневого максимуму після позитивних даних щодо ВВП і коментарів Пауелла, також чинило тиск на ціни на зливки.

Перспектива підвищення процентних ставок не обіцяє золоту нічого доброго, враховуючи, що воно збільшує альтернативну вартість купівлі жовтого металу порівняно з доларом та державним боргом. Ця ідея підірвала золото у 2022 році, а також впливає на метал у 2023 році.

Крім ФРС, тиск на жовтий метал цього тижня чинили яструбині сигнали Європейського центрального банку та Банку Англії, тим більше, що інфляція у двох країнах залишалася високою.

Ціни на мідь зросли у п'ятницю, навіть незважаючи на те, що дані вказували на посилення економічних проблем для Китаю, найбільшого у світі імпортера міді.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,4% до 3,7127 доларів за фунт, але цього тижня втратили 2,7%. Тим не менш, ф'ючерси у червні зросли майже на 2%, відновившись після шестимісячних мінімумів, досягнутих у травні.

Виробничий сектор Китаю скоротився протягом червня, тоді як зростання у секторі послуг сповільнилося, оскільки економічний підйом у країні не відновився.

У той час як слабкість у Китаї передбачає зниження попиту на мідь у країні, ця тенденція може також вимагати додаткових заходів стимулювання з боку Пекіна для підтримки економічного зростання.