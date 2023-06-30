Dow і S&P зросли завдяки ралі банків, яке протидіяло побоюванням щодо процентних ставок

Dow і S&P 500 зросли в четвер, оскільки акції банків зросли після того, як основні кредитори пройшли щорічний стрес-тест Федеральної резервної системи, тоді як сильні економічні дані призвели до очікування подальшого підвищення процентних ставок центральним банком.

Більш сильні, ніж очікувалося, економічні дані підштовхнули прибутковість казначейських облігацій до зростання і направили інвесторів у бік економічно чутливих секторів, оскільки побоювання щодо рецесії послабшали. Але покупці уникали деяких секторів зростання, чутливих до відсоткових ставок, через побоювання, що ФРС триматиме відсоткові ставки на вищому рівні довше.

Після того, як перевірка показала, що найбільші банки США мають достатньо капіталу, щоб витримати серйозний економічний спад, банківський індекс S&P 500 закрився з підвищенням на 2,6%. Ралі допомоги також сприяло зростанню індексу регіональних банківських послуг KBW на 1,8%.

Дані показали несподіване щотижневе зниження кількості американців, які подають нові заявки на допомогу по безробіттю, а ВВП США у першому кварталі збільшився на 2,0% у річному обчисленні порівняно з 1,3%, про які повідомлялося раніше.

"Несподівані позитивні економічні дані сьогодні підштовхнули дохідність до зростання, а рух вгору чинив деякий знижувальний тиск на акції технологічних компаній і акцій зростання, одночасно підтримуючи вартісні та циклічні складові ринку", - сказала Мона Махаджан, старший інвестиційний стратег Edward із Сент-Луїса. Джонс.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 269,76 пунктів, або 0,8%, до 34 122,42 пунктів, S&P 500 додав 19,58 пунктів, або 0,45%, до 4396,44 пунктів, а Nasdaq Composite впав на 0 ,42 пункти до 13 591,33 пункти.

Економічно чутливий індекс акцій компаній з малою капіталізацією Russell 2000 зріс на 1,2%, у той час як індекс циклічних матеріалів виріс на 1,3% і став другим за результативністю серед 11 секторів S&P 500 після фінансового сектора, який зріс на 1,7% % завдяки ралі банків.

Економічна міць підживлювала ставки на те, що центральний банк США зберігатиме жорстку грошово-кредитну політику довше. Особливо після яструбиних коментарів голови ФРС Джерома Пауелла.

Трейдери вбачають приблизно 86,8% ймовірність того, що ФРС підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів до діапазону 5,25%-5,50% на своєму липневому засіданні, згідно з інструментом CME Group Fedwatch, порівняно з 81, 8% ймовірністю в попередній день.

Ключовий показник інфляції ФРС, індекс особистих споживчих витрат (PCE) за травень, буде опубліковано у п'ятницю. Економісти, опитані агентством Reuters, очікують, що базові ставки залишаться на рівні 4,7%.

Технологічний Nasdaq все ще знаходився на шляху до зростання більш ніж на 29% у першій половині року, що є найбільшим його приростом за 40 років. У четвер йому вдалося скоротити втрати і закритися трохи нижче, але протягом дня він перебував під тиском через втрати в мегакапіталах, включаючи Amazon, Meta Platform, Nvidia та Microsoft.

Напівпровідниковому індексу Філадельфії вдалося піднятися на 0,13%, але протягом сесії він був нижчим, а акції Micron Technology впали на 4%, незважаючи на те, що виробник чіпів перевершив оцінки результатів третього кварталу.

Акції Occidental Petroleum зросли на 1,8% після того, як Berkshire Hathaway Inc заявила, що додала більше акцій нафтової компанії, збільшивши свою частку більш ніж до 25%.

Акції виробника спортивного одягу Nike зросли на 0,3%, але потім впали приблизно на 1% після дзвінка, незважаючи на те, що його фінансовий звіт показав, що квартальний виторг компанії перевершив оцінки Волл-стріт завдяки жвавому попиту на кросівки, такі як Air Jordan та LeBron 20.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,93 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,48 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 44 нових 52-тижневих максимуми та 2 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 90 нових максимумів та 90 нових мінімумів.

На біржах США 9,65 млрд акцій перейшли з рук в руки порівняно зі ковзною середньою в 11,34 млрд за останні 20 сесій.