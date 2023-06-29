Нацбанк ухвалив стратегію переходу до більш гнучкого обмінного курсу

Правління Національного банку України 29 червня 2023 року затвердило Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НБУ.

"Стратегія складається з трьох основних напрямів. Це пом'якшення валютних обмежень, перехід до більшої гнучкості курсу та повернення до принципів інфляційного таргетування. Кожен напрям містить загальний опис послідовності етапів, ключових пріоритетів, принципів та належних передумов реалізації стратегії", - йдеться у повідомленні.

При цьому, наголосили в НБУ, кроки з реалізації стратегії прив'язуватимуться не до конкретних дат. Нацбанк "впроваджуватиме Стратегію послідовно та поступово, спираючись на наявність необхідних передумов".

Так, наприклад, сформовані належні передумови дали змогу НБУ пом'якшити низку валютних обмежень у червні. Водночас передумови для наступних кроків ще формуються, заявляє регулятор.

Під час реалізації стратегії Нацбанк враховуватиме результати аналізу ефективності попередніх кроків, а також інші аспекти макроекономічної політики (зокрема, фіскальну позицію та боргову стійкість).

Завдяки такому підходу повернення у перспективі до інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом відбуватиметься у "впорядкований" спосіб.

Також НБУ зберігатиме "жорсткі монетарні умови шляхом підтримання достатньо високого рівня процентних ставок у реальному вимірі".

"Підготовка стратегії є одним зі структурних маяків у межах програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом, виконання якого було передбачено до кінця червня 2023 року", - зауважили у пресслужбі.

Публічна версія документа буде оприлюднена Національним банком до 7 липня 2023 року.

Як повідомлялось, у березні 2023 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування для України у розмірі 15,6 млрд дол. США. Перший транш у розмірі 2,7 млрд дол. Україна отримала одразу після схвалення програми.