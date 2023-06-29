Долар перейшов до зростання слідом за прибутковістю US Treasuries після перегляду ВВП США

Долар почав активно зростати до основних світових валют разом із прибутковістю державних облігацій США, а сировинні товари дешевшають після даних, що вказали на більш значне, ніж очікувалося, зростання американської економіки в першому кварталі.

Економіка США в першому кварталі зросла на 2% у перерахунку на річні темпи, згідно з остаточними даними міністерства торгівлі країни. Раніше повідомлялося про підвищення на 1,3%. Експерти, опитані Trading Economics, очікували перегляду до 1,4%.

Тим часом індекс базової інфляції PCE Core збільшився в січні-березні на 4,9% після підйому на 4,4% кварталом раніше. Цей індикатор уважно відстежує Федеральна резервна система під час оцінки ризиків інфляції.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,24%, ширший WSJ Dollar Index - 0,21%.

Пара євро/долар торгується на рівні $1,0876 порівняно з $1,0914 на закриття попередньої сесії, євро втратив 0,35%. Курс фунта стерлінгів до долара просів на 0,25% і становить $1,2606.

Котирування серпневих контрактів на золото на Нью-Йоркській біржі Comex впали на 0,9%, до $1904,5 за тройську унцію. Ф'ючерси на нафту марок Brent і WTI знижуються приблизно на 0,3%. Зміцнення долара, як правило, знижує привабливість сировинних товарів для власників інших валют.

Тим часом прибутковість 10-річних державних облігацій США зросла на 11 базисних пунктів і становить 3,822%. Прибутковість дворічних держбондів підвищилася на 18 б.п., до 4,895%.

