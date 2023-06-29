ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.06.23
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 29 червня 2023 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|01.06.22
|1145051.15
|430105.95
|539942.07
|73820.77
|203.28
|28625.73
|72353.36
|01.07.22
|1224911.17
|531105.95
|526633.22
|66847.06
|407.28
|28676.68
|71240.99
|01.08.22
|1254181.58
|556105.95
|532161.00
|64734.54
|542.31
|29572.33
|71065.45
|01.09.22
|1255653.20
|589569.95
|500727.67
|65567.47
|960.26
|29859.57
|68968.28
|01.10.22
|1289625.32
|619569.95
|500676.30
|68416.57
|1017.04
|31765.25
|68180.21
|01.11.22
|1301881.50
|644569.95
|497610.23
|66885.78
|678.74
|31549.57
|60587.24
|01.12.22
|1323803.10
|674569.95
|487144.81
|72199.48
|1020.67
|31316.85
|57551.33
|02.01.23
|1388035.64
|704569.95
|485984.50
|107336.83
|1883.69
|30268.00
|57992.67
|01.02.23
|1418522.76
|701969.95
|505604.66
|111642.99
|2563.27
|32768.43
|63973.46
|01.03.23
|1429770.18
|696969.95
|529624.25
|109850.19
|2793.27
|33391.21
|57141.32
|03.04.23
|1443023.54
|696969.95
|537877.83
|112308.13
|3110.16
|35786.11
|56971.36
|01.05.23
|1434849.34
|694419.45
|532328.49
|115694.87
|3328.04
|36055.40
|53023.09
|26.05.23
|1439633.35
|694346.23
|547529.76
|112188.75
|3413.63
|38480.28
|43674.70
|29.05.23
|1439697.80
|694346.23
|546526.12
|112515.46
|3413.63
|38779.16
|44117.20
|30.05.23
|1439573.65
|694346.23
|546420.38
|112184.04
|3413.63
|39017.19
|44192.18
|31.05.23
|1439665.62
|694346.23
|545255.36
|113187.95
|3413.63
|39120.27
|44342.18
|01.06.23
|1446660.27
|694346.23
|545763.27
|114822.24
|3413.63
|39495.49
|48819.41
|02.06.23
|1450946.97
|694346.23
|547182.72
|116416.13
|3413.63
|40533.00
|49055.26
|05.06.23
|1451117.86
|694346.23
|546772.74
|116790.95
|3413.63
|40730.96
|49063.34
|06.06.23
|1450895.39
|694346.23
|546566.03
|116677.63
|3413.63
|41019.39
|48872.48
|07.06.23
|1450858.27
|694346.23
|546190.61
|116776.99
|3413.63
|41338.77
|48792.04
|08.06.23
|1455519.70
|694346.23
|548980.61
|116473.58
|3511.61
|41442.45
|50765.21
|09.06.23
|1455587.42
|694346.23
|548950.33
|116752.24
|3511.61
|41542.29
|50484.71
|12.06.23
|1455716.42
|694346.23
|548949.13
|116989.02
|3511.61
|41653.23
|50267.19
|13.06.23
|1455671.27
|694346.23
|548594.41
|117442.53
|3511.61
|41754.70
|50021.79
|14.06.23
|1455772.76
|694346.23
|548239.57
|117789.50
|3511.61
|41864.06
|50021.79
|15.06.23
|1458205.03
|694346.23
|548036.87
|118709.48
|3609.23
|42010.83
|51492.39
|16.06.23
|1452609.60
|694346.23
|543858.53
|117848.42
|3609.23
|41545.92
51401.27
|19.06.23
|1452987.88
|684346.23
|544136.35
|117737.07
|3609.23
|41843.19
|51315.09
|20.06.23
|1452882.50
|694346.23
|543916.73
|117859.82
|3609.23
|41970.63
|51179.86
|21.06.23
|1452901.42
|694346.23
|543493.68
|118180.74
|3609.23
|42019.42
|51252.12
|22.06.23
|1449142.67
|694346.23
|541803.37
|181121.33
|3661.27
|40108.71
|51101.76
|23.06.23
|1448385.58
|694346.23
|545811.30
|115132.78
|3661.27
|38319.67
|51114.34
|26.06.23
|1448023.98
|694346.23
|544721.86
|115248.82
|3661.27
|3661.27
|51081.92
|27.06.23
|1448155.82
|694346.23
|544514.60
|115197.48
|3661.27
|39289.32
|51146.92
|28.06.23
|1448242.58
|694346.23
|544223.69
|115639.39
|3661.27
|39474.68
|50897.32
|29.06.23
|1450420.53
|691846.23
|547503.46
|116234.87
|3661.27
|39742.88
|51431.82
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ
на 29 червня - 36,5686 грн.