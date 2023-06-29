ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.06.23

Nasdaq вдалося трохи піднятися в середу завдяки підтримці з боку акцій мегакапіталізації, в той час як S&P 500 і Dow закрилися зниженням після того, як голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл просигналізував про подальше підвищення ставок.