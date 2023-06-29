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Золото досягло 3-місячного мінімуму, мідь впала, оскільки Пауелл сигналізує про подальше підвищення ставок
08:05 29.06.2023 |
Ціни на золото торгувалися на тримісячному мінімумі в четвер під тиском зміцнення долара, що відновилося, і прибутковості казначейських облігацій після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив про ймовірність подальшого підвищення відсоткових ставок.
Побоювання подальшого підвищення ставок також вплинули на ціни на мідь, тоді як трейдери активно продавали червоний метал через побоювання щодо уповільнення глобального економічного зростання.
Виступаючи на форумі Європейського центрального банку, Пауелл сказав, що хоча центральний банк «пройшов довгий шлях», все ще існує ймовірність подальшого зростання відсоткових ставок.
Його коментарі підштовхнули долар і прибутковість казначейських облігацій нагору, а також вплинули на перспективи нерентабельних активів, таких як золото та інші метали. Ринки також почали розраховувати на більшу ймовірність підвищення ставки на наступному засіданні ФРС наприкінці липня.
Спотове золото о 20:04 за східним часом (00:04 за Грінвічем) стабілізувалося на рівні 1908,85 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,3% до 1916,75 доларів за унцію.
Коментарі Пауелла, які також пролунали після кількох яструбиних виступів перед Конгресом минулого тижня, показали, що ринки почали оцінювати з ймовірністю майже 80%, що ФРС у липні підвищить ставки на 25 базисних пунктів.
Хоча ФРС зберегла ставки на незмінному рівні під час червневого засідання, вона відзначила більшу орієнтацію на цей підхід до майбутніх рішень щодо відсоткових ставок. Оскільки інфляція в США, як і раніше, залишається значно вищою за цільовий діапазон центрального банку, ринки приготувалися до нових підвищень.
Зростання відсоткові ставки США не обіцяє нічого доброго золоту та іншим металам, враховуючи, що вони збільшують альтернативні витрати володіння нерентабельними активами. Ця ідея негативно впливала на золото у 2022 році та досі утримує жовті метали в мінусі.
Цього тижня увага також буде зосереджена на ключових даних індексу цін на особисте споживання - ключовому індикаторі інфляції для ФРС, який має бути опублікований у п'ятницю. Очікується, що дані покажуть, що інфляція у травні залишалася стійкою.
Інші дорогоцінні метали ослабли у четвер. Ф'ючерси на платину впали на 0,1% до чотиримісячного мінімуму, а ф'ючерси на срібло впали на 0,6% і вагалися близько місячного мінімуму.
Ціни на мідь стабілізувалися близько місячного мінімуму у четвер після різкого падіння за останні п'ять сесій. Ф'ючерси не змінилися на рівні 3,7292 долара за фунт після падіння майже на 5% за останній тиждень.
Побоювання щодо уповільнення промислової активності у всьому світі знизили привабливість міді, оскільки трейдери побоювалися відповідного уповільнення попиту на червоний метал.
Невизначеність щодо Китаю, найбільшого у світі імпортера міді, також зросла напередодні публікації в п'ятницю даних індексу ключових менеджерів із закупівель, які мають дати більше сигналів про уповільнення відновлення економіки країни.
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