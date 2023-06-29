Nasdaq додав, S&P 500 та Dow трохи знизилися; у центрі уваги ще одне підвищення ставок ФРС

Nasdaq вдалося трохи піднятися в середу завдяки підтримці з боку акцій мегакапіталізації, в той час як S&P 500 і Dow закрилися зниженням після того, як голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл просигналізував про подальше підвищення ставок і заявив, що не очікує зниження інфляції до цільового рівня центрального банку «цього або наступного року».

На форумі Європейського центрального банку в середу Пауелл також сказав, що ФРС, швидше за все, підвищить ставки ще більше, і не відкинув підвищення на наступному засіданні з питань політики, запланованому на кінець липня.

За словами Квінсі Кросбі, головного глобального стратега LPL Financial, в той час як S&P провів більшу частину сесії в мінусі, інвестори, схоже, сприйняли коментарі Пауелла спокійно через ознаки зміцнення економіки.

«Сильніша опора для економіки передбачає, що в найближчому майбутньому рецесії, як і раніше, не очікується, і, враховуючи стійкість ринку праці, економіка, ймовірно, зможе пережити підвищення ставки на 25 базисних пунктів», - на наступному засіданні Федерального комітету з відкритих ринків. - сказала Кросбі.

В умовах все ще високої інфляції генеральний директор Ladenburg Asset Management Філ Бланкато сказав, що Пауелл «правильно» дотримується жорсткої політики. Він також відзначив сезонні тенденції, пов'язані з наближенням свята Дня незалежності США 4 липня «після неймовірних перших шести місяців року для акцій зростання».

"Ринок більш ніж щасливий зробити тут перепочинок", - сказав він. Трейдери тепер вбачають 79,4% ймовірність того, що ФРС підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів до діапазону 5,25%-5,50% у липні, і очікують, що центральний банк збереже ставки до кінця 2023 року, згідно з інструментом Fedwatch CMEGroup .

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 74,08 пунктів, або 0,22%, до 33 852,66 пунктів, S&P 500 втратив 1,55 пунктів, або 0,04%, до 4376,86 пунктів, а Nasdaq Composite додав 36 , 08 пункту, або 0,27%, до 13 591,75 пункту.

Apple Inc досягла історичного максимуму під час сесії та зареєструвала рекордний максимум закриття другу сесію поспіль. Tesla, Microsoft та Alphabet також були одними з найбільших стимулів S&P.

Але виробник чіпів Nvidia, лідер серед інвесторів, які бажають зробити ставку на штучний інтелект, закрився падінням на 1,8% і став головним тягарем для індекса після того, як Wall Street Journal повідомив, що Сполучені Штати можуть запровадити нові обмеження на експорт чіпів AI в Китай.

Чотири із 11 основних секторів S&P 500 зросли: енергетика зросла на 1%, а послуги зв'язку додали 0,8%. Лідером падіння були оборонні комунальні підприємства, які впали на 1,5%.

Кросбі з LPL також відзначила зростання індексу акцій компаній з малою капіталізацією Russell 2000, яке додало 0,5% третій день поспіль зростання на ринку, яке цього року сильно залежало від великих компаній.

«Прибуток Рассела дещо пом'якшив побоювання з приводу важкого та вузького ринку, оскільки малі та середні компанії мають інтерес інвесторів», - сказала вона.

Інвестори чекають на дані індексу витрат на особисте споживання (PCE), що віддається перевагу ФРС індикатора інфляції, початкових даних по заявках на допомогу по безробіттю та остаточних даних про ВВП за перший квартал пізніше цього тижня, щоб оцінити стан економіки США.

Банківський індекс S&P упав на 0,5% напередодні результатів річного стрес-тесту ФРС після закриття ринків у середу. Тест допомагає визначити, скільки капіталу банки повинні тримати в резерві і скільки вони мають для викупу акцій і дивідендів.

Акції Netflix Inc, також одного із найбільших складових S&P, зросли на 3% після того, як Оппенгеймер підвищив цільову ціну.

Акції General Mills впали на 5% після того, як виробник упакованих продуктів харчування прогнозував річний прибуток нижче за оцінки аналітиків.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,21 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,11 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 39 нових 52-тижневих максимумів та 6 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 70 нових максимумів та 127 нових мінімумів.

На біржах США 9,89 млрд акцій перейшли з рук в руки порівняно із середнім показником 11,57 млрд за останні 20 сесій.