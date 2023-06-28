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АНАЛІТИКА

Золото оновило тримісячний мінімум на побоюваннях зростання ставок Федрезерву

16:13 28.06.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото знижуються в середу на очікуваннях, що Федеральна резервна система США продовжить підвищення процентних ставок.

Котирування серпневих контрактів на золото на нью-йоркській біржі Comex до 15:43 EET знизилися на 0,38%, до $1916,4 за тройську унцію. Ціна перебуває на мінімальному рівні з березня.

Ралі на ринку золота, що спостерігалося на початку року, забуксувало останніми місяцями на тлі обіцянок нових підвищень відсоткових ставок від голів провідних центробанків світу, включно з Джеромом Пауеллом із Федрезерву, пише MarketWatch.

"Золото знову дешевшає після того, як котирування опустилися нижче нижньої межі нещодавнього діапазону лише тиждень тому, - написав старший ринковий аналітик OANDA Крейг Ерлам. - Тепер ціни впали до тримісячних мінімумів і наближаються до позначки $1900 за унцію, готуючись протестувати наступний важливий рівень підтримки".

"Попит на золото знижується, оскільки інвестори починають усвідомлювати, що наближаються нові підвищення ставок, а ймовірність їх зниження цього року вкрай мала. Інфляція виявилася більш стійкою, ніж очікувалося, і це погано для золота", - додав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: золото
 

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