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Долар США впевнено зміцнюється до євро і фунта, стабільний у парі з єною
16:04 28.06.2023 |
Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у середу, слабо коливається в парі з єною.
Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,25%, ширший WSJ Dollar Index - 0,33%.
Трейдери стежать за новинами з форуму Європейського центрального банку (ЄЦБ) у Сінтрі, який завершиться в середу. На 16:30 EET призначено сесію за участю глави Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла, голови ЄЦБ Крістін Лагард, голів Банку Англії та Банку Японії Ендрю Бейлі та Кадзуо Уеди.
Заступник голови ЄЦБ Луїс де Гіндос заявив у Сінтрі в середу, що чергове підвищення базової відсоткової ставки європейським ЦБ у липні практично гарантоване, проте результат подальших засідань регулятора невідомий і залежатиме від економічних статданих.
Головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн, тим часом, сказав, що Центробанку доведеться утримувати ставки на високому рівні, щоб домогтися повернення інфляції до цільових 2%, у зв'язку з чим очікувати швидкого зниження ставок не варто.
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні в середу розкритикувала політику ЄЦБ, заявивши, що стійка інфляція в єврозоні значною мірою є результатом високих цін на енергоресурси, а не результатом перегріву економіки.
"Такий простий рецепт, як підвищення процентних ставок, навряд чи можна вважати правильним шляхом, - сказала Мелоні під час виступу в парламенті Італії в середу. - Не можна ігнорувати той факт, що постійне підвищення ставок шкодить економіці більше, ніж сприяє ослабленню інфляції. Таким чином, це ліки, які приносять більше шкоди, ніж користі".
Курс євро до долара за даними на 15:05 EET становить $1,0943 порівняно з $1,0961 на закриття попередньої сесії.
Вартість фунта опустилася під час торгів до $1,2655 з $1,2751 напередодні.
Курс долара до єни становить 144,14 єни проти 144,07 єни на закриття ринку у вівторок.
Пара долар/юань торгується на рівні 7,2466 юаня порівняно з 7,2202 юаня за підсумками попередньої сесії.
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