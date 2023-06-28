Азіатські акції зростають в очікуванні виступу Пауелла та виходу даних з Китаю

Більшість азіатських акцій виросли в середу після позитивних австралійських даних та зміцнення Волл-стріт, хоча очікування додаткових сигналів про грошово-кредитну політику та ключові економічні дані Китаю тримали інвесторів у напрузі.

Індекси Волл-стріт у вівторок закрилися сильніше, оскільки вищі, ніж очікувалося, дані про продаж товарів тривалого користування та нових будинків вказують на деяку стійкість економіки США. Акції великих технологічних компаній різко зросли.

Цей оптимізм поширився і на азіатську торгівлю: японський індекс Nikkei 225 зріс на 1,4% завдяки зростанню у фінансовій та промисловій галузях. Індекс, поряд із ширшим TOPIX, знову повернувся до 33-річних максимумів після того, як минулого тижня отримав деякий прибуток.

Австралійський індекс ASX 200 був одним із найкращих за день, піднявшись на 1,1% після того, як дані показали, що споживча інфляція впала до 13-місячного мінімуму в травні, що посилило надії на те, що Резервний банк призупинить цикл підвищення ставок. Але базова інфляція, як і раніше, залишалася підвищеною.

Тайванський зважений індекс додав 0,2%, у той час як сильні акції технологічних компаній підштовхнули гонконгський індекс Hang Seng до зростання на 0,2%, незважаючи на зниження акцій, схильних до ризику Китаю.

Сінгапурські ф'ючерси на індійські Nifty 50 свідчать про позитивне відкриття індійських акцій.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали приблизно на 0,6% кожен, відновивши смугу невдач, хоча прем'єр-міністр Лі Цян заявив, що економіка країни зростатиме швидшими темпами у другому кварталі.

Але його коментарі були значною мірою підірвані слабкими економічними показниками за квітень та травень, які показали, що відновлення після COVID у країні вичерпало себе.

Цього тижня основна увага приділяється даними індексу менеджерів із закупівель за червень, які мають бути опубліковані у п'ятницю. Очікується, що дані покажуть стійкий спад у виробничому секторі Китаю, тоді як зростання у секторі послуг також сповільниться.

Побоювання з приводу уповільнення економічного зростання підірвали китайські акції за останній місяць, а недавнє зниження процентної ставки Народним банком мало обмежену підтримку місцевим акціям.

Будь-які подальші успіхи нині значною мірою залежать від розвитку китайської економіки, яка відчуває труднощі через спад виробництва та млявий попит.

На додаток до невизначеності щодо Китаю, ставлення до ризикованих азіатських ринків також стримувалося очікуванням виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла на форумі Європейського центрального банку пізніше того ж дня.

Пауелл значною мірою зберіг свою яструбину риторику під час дводенного виступу в Конгресі минулого тижня, і очікується, що він подасть більше сигналів на шляху відсоткових ставок у США.