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АНАЛІТИКА

Золото збільшує втрати, готуючись до удару від ключового індикатора інфляції ФРС

08:04 28.06.2023 |

Фінанси

 

Ще один день у золоті та ще одне падіння цін на побоювання з приводу відновлення підвищення ставок ФРС.

Серпневий контракт на золото на нью-йоркській Comex закрився на рівні 1933,80 долара за унцію, що на 10 доларів, або 0,5% нижче за день. Сесійний мінімум $1920,45 наблизився до тримісячного мінімуму $1919,85, досягнутого в п'ятницю.

Спотова ціна на золото, яка відображає фізичні угоди з дорогоцінними металами і за якою деякі трейдери стежать уважніше, ніж за ф'ючерсами, у вівторок склала 1913,26 долара, знизившись на 9,91 долара, чи 0,5%.

Зниження цін на золото відбулося після того, як останні дані про впевненість споживачів показали, що американці, як і раніше, витрачають без особливих обмежень, незважаючи на їхні скарги на економіку.

Тим часом продажі нових будинків у Сполучених Штатах минулого місяця підскочили на 20% у річному обчисленні.

У сукупності дані про продажі житла і споживчу довіру свідчать про те, що дані щодо інфляції, що відстежуються Федеральною резервною системою, які повинні бути опубліковані в п'ятницю, також можуть виявитися сильнішими, ніж очікувалося.

За 12 місяців до квітня основний показник витрат на особисте споживання, або індекс PCE, поряд із основним PCE, що виключає волатильність цін на продукти харчування та енергоносії, значно перевищував цільовий показник ФРС у 2%.

"Золото залишається під тиском, оскільки споживач у США, як і раніше, виглядає сильним", - сказав Ед Мойя, аналітик онлайн-торгівельної платформи OANDA, зазначивши, що наявні дані малюють "картину стійкої економіки, яка може зазнати подальшого посилення з боку ФРС".

ФРС призупинила посилення грошово-кредитної політики на своєму червневому засіданні, але сигналізувала про нові підвищення у майбутньому. Економісти прогнозують ще одне підвищення на чверть процентного пункту центральним банком на засіданні 26 липня, що підвищить кредитні ставки до піку 5,5%.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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