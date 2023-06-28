Мінфін розмістив ОВДП на 7,76 мільярда гривень

Міністерство фінансів 27 червня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,76 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Сьогодні Мінфін провів черговий аукціон державних облігацій (ОВДП) та залучив 7,76 млрд грн в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.
Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 726 млн грн під 18,3%; 2,31 млрд грн під 19,3%, 1,974 млрд грн під 19,75%. Також було запропоновано ОВДП у доларах на 75 млн дол. під 4,74%.
Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з російською агресією український уряд ухвалив рішення про поетапний випуск військових облігацій в обсязі до 400 млрд грн. Мінфін проводить аукціони з продажу ОВДП щовівторка, починаючи з 1 березня 2022 року. За словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, торік за рахунок випуску військових облігацій було отримано майже 600 млрд грн.Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
| 109
| 110*
| Код випуску облігацій
| Дорозміщення UA4000187207
| Дорозміщення UA4000227656
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
|
|
| Дата розміщення
| 27.06.2023
| 27.06.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 28.06.2023
| 28.06.2023
| Дата оплати відсотків
| 04.10.2023
| 19.07.2023
| Дата оплати відсотків
| 03.04.2024
| 17.01.2024
| Дата оплати відсотків
| 02.10.2024
| 17.07.2024
| Дата оплати відсотків
|
| 15.01.2025
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 77.50
| 97.50
| Номінальний рівень дохідності, %
| 15.50
| 19.50
|Термін обігу (днів)
| 462
| 567
| Дата погашення
| 02.10.2024
| 15.01.2025
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 1 306 500 000
| 2 122 246 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 722 500 000
| 2 122 246 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 1 722 500 000
| 7 078 785 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 16
| 27
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 12
| 27
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 19.30
| 19.30
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 18.30
| 19.20
| Встановлена дохідність, %
| 18.30
| 19.30
| Середньозважена дохідність, %
| 18.30
| 19.30
|Надходження до бюджету
| 725 707 900.00
| 2 309 815 315.82
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
| 111
| 112*
| Код випуску облігацій
| Дорозміщення UA4000227490
| ПервиннерозміщенняUA4000227847(Ном. в $США)
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 7 000 000
| 100 000
| Дата розміщення
| 27.06.2023
| 27.06.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 28.06.2023
| 28.06.2023
| Дата оплати відсотків
| 23.08.2023
|
| Дата оплати відсотків
| 21.02.2024
|
| Дата оплати відсотків
| 21.08.2024
|
| Дата оплати відсотків
| 19.02.2025
|
| Дата оплати відсотків
| 20.08.2025
|
| Дата оплати відсотків
| 18.02.2026
|
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 98.75
| -
| Номінальний рівень дохідності, %
| 19.75
| 4.74
|Термін обігу (днів)
| 966
| 358
| Дата погашення
| 18.02.2026
| 20.06.2024
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 1 849 290 000
| 89 195 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 1 849 290 000
| 78 739 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 11 600 657 000
| 78 739 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 26
| 101
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 26
| 92
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 19.75
| 4.85
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 19.75
| 4.50
| Встановлена дохідність, %
| 19.75
| 4.80
| Середньозважена дохідність, %
| 19.75
| 4.74
|Надходження до бюджету
| 1 973 876 667.30
| 75 250 156.50
* - військові облігації
Дані: Мінфін України