Мінфін розмістив ОВДП на 7,76 мільярда гривень

Міністерство фінансів 27 червня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,76 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін провів черговий аукціон державних облігацій (ОВДП) та залучив 7,76 млрд грн в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 726 млн грн під 18,3%; 2,31 млрд грн під 19,3%, 1,974 млрд грн під 19,75%. Також було запропоновано ОВДП у доларах на 75 млн дол. під 4,74%.

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з російською агресією український уряд ухвалив рішення про поетапний випуск військових облігацій в обсязі до 400 млрд грн. Мінфін проводить аукціони з продажу ОВДП щовівторка, починаючи з 1 березня 2022 року. За словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, торік за рахунок випуску військових облігацій було отримано майже 600 млрд грн.

Номер аукціону 109 110* Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000187207 Дорозміщення UA4000227656 Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. Дата розміщення 27.06.2023 27.06.2023 Дата оплати за придбані облігації 28.06.2023 28.06.2023 Дата оплати відсотків 04.10.2023 19.07.2023 Дата оплати відсотків 03.04.2024 17.01.2024 Дата оплати відсотків 02.10.2024 17.07.2024 Дата оплати відсотків 15.01.2025 Розмір купонного платежу на одну облігацію 77.50 97.50 Номінальний рівень дохідності, % 15.50 19.50 Термін обігу (днів) 462 567 Дата погашення 02.10.2024 15.01.2025 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 306 500 000 2 122 246 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 722 500 000 2 122 246 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 1 722 500 000 7 078 785 000 Кількість поданих заявок, шт. 16 27 Кількість задоволених заявок, шт. 12 27 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 19.30 19.30 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 18.30 19.20 Встановлена дохідність, % 18.30 19.30 Середньозважена дохідність, % 18.30 19.30 Надходження до бюджету 725 707 900.00 2 309 815 315.82

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 111 112* Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000227490 ПервиннерозміщенняUA4000227847(Ном. в $США) Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 7 000 000 100 000 Дата розміщення 27.06.2023 27.06.2023 Дата оплати за придбані облігації 28.06.2023 28.06.2023 Дата оплати відсотків 23.08.2023 Дата оплати відсотків 21.02.2024 Дата оплати відсотків 21.08.2024 Дата оплати відсотків 19.02.2025 Дата оплати відсотків 20.08.2025 Дата оплати відсотків 18.02.2026 Розмір купонного платежу на одну облігацію 98.75 - Номінальний рівень дохідності, % 19.75 4.74 Термін обігу (днів) 966 358 Дата погашення 18.02.2026 20.06.2024 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 849 290 000 89 195 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 849 290 000 78 739 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 11 600 657 000 78 739 000 Кількість поданих заявок, шт. 26 101 Кількість задоволених заявок, шт. 26 92 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 19.75 4.85 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 19.75 4.50 Встановлена дохідність, % 19.75 4.80 Середньозважена дохідність, % 19.75 4.74 Надходження до бюджету 1 973 876 667.30 75 250 156.50

* - військові облігації

Дані: Мінфін України