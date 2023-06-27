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АНАЛІТИКА

Євро впевнено зміцнюється до долара на заявах Лагард

16:09 27.06.2023 |

Фінанси

 

Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у вівторок, стабільний у парі з єною.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,24%, ширший WSJ Dollar Index - 0,21%.

Курс євро до долара, за даними на 15:00 EET, піднявся на 0,4%, до $1,0954 порівняно з $1,0909 на закриття попередньої сесії.

Підтримку євро у вівторок надали заяви президента Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард, яка дала зрозуміти, що регулятор навряд чи зможе завершити цикл посилення грошово-кредитної політики найближчим часом.

"Малоймовірно, що в найближчому майбутньому ми зможемо констатувати з повною впевненістю, що ставки досягли свого піку", - сказала Лагард під час форуму ЄЦБ у Сінтрі у вівторок.

За словами Лагард, наслідки підйому ставок, що становив з липня минулого року 400 базисних пунктів (б.п.), наразі не проявилися повною мірою.

"Однак нашу роботу ще не завершено. Якщо економічні прогнози суттєво не зміняться, ми продовжимо підвищувати ставки в липні", - йдеться в заяві Лагард, опублікованій на сайті ЄЦБ.

Вартість фунта піднялася під час торгів до $1,2732 з $1,2714 напередодні.

Курс долара до єни становить 143,52 єни проти 143,5 єни на закриття ринку в понеділок.

Міністр фінансів Японії Сюн'їті Судзукі у вівторок назвав різке ослаблення єни, що спостерігалося останніми тижнями, "одностороннім і стрімким", і зазначив, що уряд "вживе потрібних заходів" у разі надмірних коливань.

Курс долара до юаня впав під час торгів до 7,2099 юаня з 7,2376 юаня напередодні. Інвестори позитивно сприйняли заяву прем'єр Держради КНР Лі Цяна про те, що влада країни, як і раніше, розраховує домогтися мети зростання китайського ВВП на 5% поточного року і готова вживати стимулювальних заходів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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