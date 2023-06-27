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АНАЛІТИКА

Азіатські індекси різноспрямовані, гонконгський Hang Seng зростає на 1,4%.

09:52 27.06.2023 |

Фінанси

 

Азіатські ринки акцій не показують єдиної динаміки у вівторок, при цьому індекси Шанхаю та Гонконгу активно зростають на очікуваннях нових стимулів.

Увага інвесторів цього тижня спрямована на остаточні дані про ВВП США за перший квартал, а також на звіт про доходи та витрати американців у травні, який включає низку індикаторів інфляції, пише Market Watch.

Лідером зростання в Азії виступає Гонконг: індекс Hang Seng до 8:32 EET додає 1,35% і перериває серію знижень, що тривала п'ять сесій поспіль.

Папери New World Development зростають у ціні на 6,3%, Country Garden Services - на 5,4%, Longfor Group - на 4,3%, Sunny Optical - на 3,9%, NetEase Inc. (SPB: NTES) - на 3,2%, Semiconductor Manufacturing - на 2,9%.

Китайський індекс Shanghai Composite збільшився на 1%.

Інвестори вважають, що влада КНР може оголосити про нові заходи підтримки економіки після засідання Політбюро ЦК Компартії Китаю в липні, пише Trading Economics.

На думку аналітиків S&P Global, ці заходи можуть містити пом'якшення обмежень на купівлю житла та вимог до початкового внеску при отриманні іпотеки, а також дії, спрямовані на підтримку внутрішнього попиту.

Серед лідерів зростання на Шанхайській біржі знаходяться компанії промислового та споживчого секторів, а також фірми зі сфери охорони здоров'я.

Котирування паперів Jiangsu Nanfang піднімаються на 9%, CSSC Science & Technology - на 7,3%, Xi'an Catering - на 7,3%, Xi'an Qujiang - на 10%, Aier Eye Hospital - на 2,4%, Jiangsu Kanion - на 4,6%.

Тим часом капіталізація високотехнологічних компаній знижується, зокрема Zhongji Innolight (-0,9%), iFLYTEK (-1,6%) та Inspur Electronic (-0,6%).

Японський фондовий індекс Nikkei 225 знизився в ході торгів на 0,4% за негативною динамікою основних індексів Уолл-стріт напередодні.

Акції Advantest втрачають у ціні 3,8%, SoftBank Group - 1,1%, Keyence - 1,5%, Recruit Holdings - 2,4%, Z Holdings - 1,6%.

Ринкова вартість Mitsubishi Corp. опускається на 1,3%, Sony Group - на 1,4%, Mitsui & Co - на 0,8%, Nintendo - на 0,5%, Shin-Etsu Chemical - на 0,9%.

Австралійський фондовий індекс S&P/ASX 200 підвищився на 0,6%.

Вартість акцій найбільших австралійських банків, включаючи Commonwealth Bank, NAB, Westpac Banking, ANZ Group та Macquarie Group, зростає в межах 1%.

Папери гірничодобувного концерну BHP Group додають у ціні 1,3%, Rio Tinto - 1,7%, Fortescue Metals - 2,7%, Newcrest Mining - 1,8%.

Південнокорейський фондовий індекс Kospi у вівторок втрачає 0,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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