Фінансові новини
- |
- 27.06.23
- |
- 17:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азіатські індекси різноспрямовані, гонконгський Hang Seng зростає на 1,4%.
09:52 27.06.2023 |
Азіатські ринки акцій не показують єдиної динаміки у вівторок, при цьому індекси Шанхаю та Гонконгу активно зростають на очікуваннях нових стимулів.
Увага інвесторів цього тижня спрямована на остаточні дані про ВВП США за перший квартал, а також на звіт про доходи та витрати американців у травні, який включає низку індикаторів інфляції, пише Market Watch.
Лідером зростання в Азії виступає Гонконг: індекс Hang Seng до 8:32 EET додає 1,35% і перериває серію знижень, що тривала п'ять сесій поспіль.
Папери New World Development зростають у ціні на 6,3%, Country Garden Services - на 5,4%, Longfor Group - на 4,3%, Sunny Optical - на 3,9%, NetEase Inc. (SPB: NTES) - на 3,2%, Semiconductor Manufacturing - на 2,9%.
Китайський індекс Shanghai Composite збільшився на 1%.
Інвестори вважають, що влада КНР може оголосити про нові заходи підтримки економіки після засідання Політбюро ЦК Компартії Китаю в липні, пише Trading Economics.
На думку аналітиків S&P Global, ці заходи можуть містити пом'якшення обмежень на купівлю житла та вимог до початкового внеску при отриманні іпотеки, а також дії, спрямовані на підтримку внутрішнього попиту.
Серед лідерів зростання на Шанхайській біржі знаходяться компанії промислового та споживчого секторів, а також фірми зі сфери охорони здоров'я.
Котирування паперів Jiangsu Nanfang піднімаються на 9%, CSSC Science & Technology - на 7,3%, Xi'an Catering - на 7,3%, Xi'an Qujiang - на 10%, Aier Eye Hospital - на 2,4%, Jiangsu Kanion - на 4,6%.
Тим часом капіталізація високотехнологічних компаній знижується, зокрема Zhongji Innolight (-0,9%), iFLYTEK (-1,6%) та Inspur Electronic (-0,6%).
Японський фондовий індекс Nikkei 225 знизився в ході торгів на 0,4% за негативною динамікою основних індексів Уолл-стріт напередодні.
Акції Advantest втрачають у ціні 3,8%, SoftBank Group - 1,1%, Keyence - 1,5%, Recruit Holdings - 2,4%, Z Holdings - 1,6%.
Ринкова вартість Mitsubishi Corp. опускається на 1,3%, Sony Group - на 1,4%, Mitsui & Co - на 0,8%, Nintendo - на 0,5%, Shin-Etsu Chemical - на 0,9%.
Австралійський фондовий індекс S&P/ASX 200 підвищився на 0,6%.
Вартість акцій найбільших австралійських банків, включаючи Commonwealth Bank, NAB, Westpac Banking, ANZ Group та Macquarie Group, зростає в межах 1%.
Папери гірничодобувного концерну BHP Group додають у ціні 1,3%, Rio Tinto - 1,7%, Fortescue Metals - 2,7%, Newcrest Mining - 1,8%.
Південнокорейський фондовий індекс Kospi у вівторок втрачає 0,2%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НКРЕКП підвищила максимальні price caps на енергоринку на 50-80% залежно від годин споживання
ТОП-НОВИНИ
|Євросоюз просуватиме українську формулу миру, - Боррель
|ЄС збільшив на 3,5 млрд євро обсяг фонду, з якого фінансують зброю для України
|У Нацбанку прогнозують зниження облікової ставки
|Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії за війну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Євро впевнено зміцнюється до долара на заявах Лагард
|Платіжні системи MasterCard і Visa знову підвищать комісії інтерчейндж в Україні
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.06.23
|Азіатські індекси різноспрямовані, гонконгський Hang Seng зростає на 1,4%.
|Долар тримається впевнено напередодні даних щодо товарів тривалого користування та житлового будівництва США
|Волл-стріт впала, оскільки інвестори дивляться на Росію, підвищення ФРС, кінець кварталу
Бізнес
|Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven
|OpenAI, Google DeepMind та інші ШІ-стартапи увійшли до 100 найвпливовіших компаній року за версією журналу Time
|Японські фахівці змогли на порядок збільшити потужність напівпровідникового лазера. Тепер він здатний різати метал
|Google проводить внутрішнє тестування сервісу Playables, який дасть змогу грати в онлайн-ігри на YouTube, зокрема й на мобільних пристроях
|Тепер справді безконтактна оплата: у найближчі 5 років радіус дії NFC збільшиться в 6 разів
|Google запускає безоплатний курс про розділ штучного інтелекту Machine Learning
|YouTube випустить АІ-інструмент для дубляжу відео різними мовами