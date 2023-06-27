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АНАЛІТИКА

Долар тримається впевнено напередодні даних щодо товарів тривалого користування та житлового будівництва США

07:51 27.06.2023 |

Фінанси

 

Долар США утримав свої позиції по відношенню до основних валют у вівторок, оскільки напруженість у росії кипіла, і трейдери чекали на дані зі США, які можуть визначити терміни підвищення відсоткових ставок.

Президент росії путін заявив у понеділок, що він дозволив невдалому заколоту продовжуватися доти, поки він продовжувався, щоб уникнути кровопролиття, кризи, яка підштовхнула долар до 15-місячного максимуму по відношенню до рубля.

Індекс долара зріс на 0,04% - до 102,770. Рубль не змінився на рівні 84,40 за долар після досягнення найнижчого рівня з березня 2022 року.

Долар США торгувався на рівні 143,43 єни, що на 0,06% нижче за рівень кінця торгів у США. В останні дні японські офіційні особи б'ють на сполох з приводу швидкого ослаблення валюти.

Дані США на цьому тижні включають нові замовлення на товари тривалого користування, дані про житло та опитування споживачів від Conference Board та університету Мічігану.

Учасники ринку очікують, що Федеральна резервна система підвищить свою цільову ставку за фондами на 25 базисних пунктів у липні, але розвиток подій менш ясно.

"У нас буде багато американських індикаторів, які, я думаю, будуть змішаними, тому сильного імпульсу не буде принаймні сьогодні", - сказав Масафумі Ямамото, головний валютний стратег Mizuho Securities.

Ще два підвищення ставок не повністю враховані ринком. Якщо економічні дані США вийдуть у сильний бік, то подальші оцінки двох підвищень ставок підштовхнуть долар нагору», - сказав Ямамото.

Євро залишається на рівні 1,09055 долара напередодні виступів представників Європейського центрального банку на форумі банку центральними банками в Сінтрі, Португалія, у вівторок і середу.

Австралійський долар подорожчав на 0,66815 долара, піднявшись на 0,10%, а новозеландський долар упав на 0,08% до 0,6159 долара.
За матеріалами: investing.com
 

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