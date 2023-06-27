Фінкомітет Ради пропонує обмежити ставку мікрокредитів на рівні 1% на добу

Законопроєкт №9422 про обмеження відсоткової ставки за споживчими кредитами на рівні 1% на добу ініціював голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, тоді як нещодавно Нацбанк пропонував жорсткішу стелю - 0,8% на добу.

"На сьогодні фіксуються надвисокі ціни на ринку мікрокредитування: денна номінальна ставка може сягати 5% на день, а середня номінальна річна процентна ставка - більше 1 000% річних. Саме тому, ініціювали з колегами законопроєкт щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг", - написав Гетманцев.

Ставка 1% за добу за формулою складного відсотка виводить на річну ставку близько 3880%, 0,08% - 1930%.

Зокрема, законопроєктом передбачається:

* обмежити денну процентну ставку за споживчим кредитом до 1% у день від загального розміру кредиту;

* заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит;

* заборонити встановлювати у договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом (продовження строку користування кредитом має здійснюватися виключно шляхом укладення додаткового договору за домовленістю сторін);

* зобов'язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту до бюро кредитних історій.

Текст законопроєкту поки відсутній на сайті парламенту.

Нацбанк у своєму повідомленні від 1 травня про запропоновані зміни до закону "Про споживче кредитування" пропонував надати регулятору право встановлювати мінімальні вимоги до процесу перевірки кредитоспроможності позичальника.

"Оскільки на сьогоднішній день окремі фінансові компанії не мають подібних вимог, оцінка кредитоспроможності позичальника практично не здійснюється. Водночас сам кредитор свідомо вибирає бізнес-модель, за якої сумлінний позичальник платить надхмарні відсотки не лише за себе, а й за тих, хто не виконує своїх зобов'язань", - пояснював НБУ.

Крім того, Нацбанк ініціював додаткові штрафні санкції за порушення встановлених вимог, оскільки правила без відповідальності за їх порушення зазвичай не діють.