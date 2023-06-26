Золото дорожчає на тлі зростання попиту на надійні активи

Ціни на золото та інші дорогоцінні метали зростають у понеділок на тлі збільшення попиту на активи "безпечної гавані".

Вартість серпневих ф'ючерсів на золото на Comex за даними на 17:30 EET становить $1933,3 за унцію, що на $3,7 (0,19%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Липневі ф'ючерси на срібло подорожчали на 1,9%, до $22,8.

Минулого тижня ціни на золото і срібло впали до мінімальних рівнів за три місяці з огляду на сигнали про те, що світові центробанки продовжать посилення грошово-кредитної політики.

Однак події в Росії минулими вихідними призвели до збільшення попиту на найнадійніші активи, включно із золотом і US Treasuries, зазначає Market Watch.

Підвищенню вартості дорогоцінних металів у понеділок також сприяє ослаблення долара США. Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара до шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,15%.

"Зниження прибутковостей US Treasuries та ослаблення долара надають підтримку ринку золота, - зазначає аналітик Bannockburn Global Forex Марк Чандлер. - До вихідних золото торгувалося біля $1910 за унцію, а тепер його ціна вище $1930 за унцію".

Вересневі ф'ючерси на паладій у понеділок подорожчали на $30 (2,35%), до $1309 за унцію.

