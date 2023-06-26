Долар дешевшає до євро та єни, стабілізувався до фунта стерлінгів

Курс долара США продовжує знижуватися до євро та ієни вдень у понеділок, проте стабілізувався в парі з фунтом стерлінгів.

Індекс DXY, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, опустився під час торгів на 0,25%. Індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, зменшився на 0,14%.

Євро до 15:15 EET торгується на рівні $1,0920 проти $1,0895 за підсумками минулої сесії, євро зміцнюється на 0,2%.

Курс долара становить 143,21 єни проти 143,73 єни на кінець попереднього торгового дня, долар дешевшає на 0,35%.

Головним негативним фактором для долара в понеділок є побоювання рецесії у світовій економіці після підвищення відсоткових ставок центральними банками одразу кількох країн минулого тижня, зазначає Trading Economics.

Крім того, тиск на американську валюту чинять опубліковані в п'ятницю статдані, що вказали на зниження індексу менеджерів із закупівель (PMI) у виробничій сфері США в червні до 46,3 пункту порівняно з 48,4 пункту місяцем раніше. Значення показника стало мінімальним за пів року, що здивувало аналітиків, які в середньому прогнозували підйом до 48,5 пункту.

Фунт стерлінгів торгується в понеділок на рівні $1,2715 порівняно з $1,2714 на закриття попередніх торгів. Аналітики Mitsubishi UFG прогнозують, що британська валюта може подорожчати до $1,3 у поточному році.

Курс долара до юаня зріс під час торгів на 0,75%, до 7,2334 юаня, оновивши максимум за сім місяців. Зниженню юаня посприяли побоювання з приводу слабких темпів зростання китайської економіки і скорочення експорту, а також очікування нових підйомів процентних ставок у США. З кінця березня китайська валюта втратила приблизно 5%.