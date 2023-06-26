Волл-стріт закрилася падінням, зафіксувавши тижневу серію перемог через побоювання ФРС

Американські фондові індекси закрилися зниженням у п'ятницю, завершивши тиждень, в якому домінували свідчення голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, в яких він сигналізував про подальше підвищення процентних ставок, але пообіцяв, що центральний банк діятиме з обережністю.

Усі три основні фондові індекси США втратили позиції внаслідок широкого розпродажу. Акції мегакапіталізації, чутливі до відсоткових ставок, найбільше постраждали від перевантаженого технологіями складового індексу Nasdaq, який очолює Microsoft Corp, Tesla Inc і Nvidia Corp.

Оскільки минулого тижня було мало каталізаторів руху ринку, окрім виступу Пауелла у Конгресі, всі три індекси зафіксували тижневі втрати, завершивши тижневе ралі.

Nasdaq перервав свою восьмитижневу серію перемог, найдовшу з березня 2019 року, а S&P 500 перервав своє п'ятитижневе ралі, найтриваліше з листопада 2021 року.

S&P 500 і Nasdaq зафіксували найбільше відсоткове падіння з п'ятниці на п'ятницю з початку березня, коли вибухнула регіональна банківська криза ліквідності.

"Це був ринок перекупленості, і він трохи здав", - сказав Росс Мейфілд, аналітик інвестиційної стратегії Baird у Луїсвіллі, Кентуккі. "(Ралі) було імпульсивним, з досить широкою участю, і немає нічого дивного в тому, що ринки взяли паузу, і пауза була досить упорядкованою".

Президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі заявила в п'ятницю в інтерв'ю агентству Reuters, що ще два підвищення ставок цього року є «досить розумним» прогнозом, і повторила заклик Пауелла до більшої обережності в політичних рішеннях.

Президент ФРБ Атланти Том Баркін заявив пізно ввечері в четвер, що він не переконаний, що інфляція перебуває на стійкому шляху до цільового рівня в 2%, але додав, що не передбачатиме результат липневого засідання центрального банку з питань політики.

Згідно з інструментом CME FedWatch, фінансові ринки вбачають з ймовірністю 74,4%, що ФРС відновить підвищення цільової ставки за фондами ФРС ще на 25 базисних пунктів на липневому засіданні.

"Ймовірно, ви можете розраховувати на підвищення ставки наступного місяця, але ринки скептично ставляться до цього другого підвищення", - додав Мейфілд. «Я буду здивований, якщо дані щодо інфляції та інші економічні дані заслуговують на це друге підвищення на той час, коли ми дістанемося до вересневого засідання (ФРС)».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 219,28 пунктів, або 0,65%, до 33 727,43 пунктів, S&P 500 - на 33,56 пунктів, або 0,77%, до 4348,33 пунктів, а Nasdaq Composite - на 138,09 пунктів, або 1,01%, до 13 492,52 пунктів.

Усі 11 основних секторів S&P 500 втратили свої позиції, при цьому найбільші відсоткові втрати зазнали комунальні підприємства.

Чіпи чинили тиск на акції технологічних компаній: індекс Philadelphia SE Semiconductor знизився на 1,8%.

Маркетплейс уживаних автомобілів Carmax Inc повідомив про більш високий, ніж очікувалося, квартальний прибуток, внаслідок чого його акції зросли на 10,1%.

Акції Starbucks Corp впали на 2,5% після того, як її профспілки заявили, що близько 3500 американських робітників проведуть страйк на знак протесту проти заборони мережі прикрашати кафе у місяць прайду.

Індекс волатильності ринку CBOE, показник занепокоєння інвесторів, піднявся на 0,53 пункту до 13,44, відскочивши від мінімуму за 3,5 роки.

Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищила кількість зростаючих у співвідношенні 2,39 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,03 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 18 нових 52-тижневих максимумів та чотири нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 35 нових максимумів та 138 нових мінімумів.

Russell 2000 завершив відновлення своїх фондових компонентів, що сприяло різкому збільшенню обсягів торгів.

Обсяг торгів на біржах США становив 15,93 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,68 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.