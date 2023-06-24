Чистий продаж НБУ цього тижня залишився на рівні близько $430 млн.

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) цього тижня склав $427,5 млн порівняно з $435,8 млн минулого.

Згідно з інформацією НБУ на його сайті, з 19 по 23 червня 2023 року купівля ним валюти скоротилася з $10,9 млн до $8,3 млн, тоді як продаж - з $446,8 млн до $435,8 млн.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подорожчав приблизно на 7 коп. до рівня 37,22 грн/$1.

Всього з початку цього року НБУ придбав на ринку $165,3 млн, тоді як продав $11 млрд 922,9 млн.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в травні збільшився до $1,93 млрд порівняно з $1,37 млрд у лютому та $1,67 млрд у березні.

Однак у зв'язку зі значним надходженням зовнішнього фінансування міжнародні резерви зросли за травень на 4%, або на $1,358 млрд. - до $37 млрд. 311,3 млн. грн.

З початку червня інтервенції становили близько $1,38 млрд, що знову помітно менше від зовнішнього фінансування України.