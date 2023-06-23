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У банках України сума вкладів фізосіб за місяць зросла на ₴1,4 мільярда
22:54 23.06.2023 |
Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України у травні зросла на 1,4 млрд грн і станом на 1 червня становить 1068,7 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"Станом на 1 червня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала майже 1 068,7 млрд грн, що на 1,4 млрд грн перевищує показник станом на 1 травня п.р", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок червня 2023 року: вклади у національній валюті - 670,0 млрд грн, вклади в іноземній валюті - 398,7 млрд грн.
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 червня 2023 року становила 3,1%, а сума їх вкладів склала 122,7 млрд грн (11,5% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).
Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 січня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 051,5 млрд грн, приріст за 2022 рік становив 375,9 млрд грн або 55,6%.
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