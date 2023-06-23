Євро дешевшає до долара на сигналах спаду в економіці єврозони внаслідок підйому ставок ЄЦБ

Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара до шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,56%, ширший WSJ Dollar Index - 0,46%.

Курс євро до долара, за даними на 15:00 EET опустився на 0,7% - до $1,0878 порівняно з $1,0956 на закриття попередньої сесії. Падіння вартості євро в п'ятницю може виявитися найрізкішим із середини березня.

Вартість фунта знизилася під час торгів до $1,2720 з $1,2746 напередодні.

Статдані, оприлюднені в п'ятницю, свідчать про триваючий спад ділової активності в єврозоні та Великій Британії на тлі триваючого посилення грошово-кредитної політики Європейським центральним банком (ЄЦБ) і Банком Англії.

Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у промисловому секторі єврозони в червні впав до 43,6 пункту з 44,8 пункту місяцем раніше, показав звіт Hamburg Commercial Bank (HCOB) і S&P Global, які розраховують індикатор. Значення індексу нижче 50 пунктів свідчить про спад активності в секторі. Промисловий PMI в єврозоні залишається нижче цієї позначки 11 місяців поспіль.

Аналогічний індикатор у Великій Британії, який розраховують Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS) і S&P Global, опустився в червні до 46,2 пункту з 47,1 пункту в травні.

Банк Англії в четвер збільшив базову процентну ставку на 50 базисних пунктів (б.п.) - до 5% річних, і дав зрозуміти, що може продовжити її підвищення в разі збереження стійкого інфляційного тиску.

Вартість долара в парі з єною підвищилася під час торгів до 143,26 єни проти 143,11 єни напередодні.

Дані міністерства внутрішніх справ та комунікацій Японії, оприлюднені в п'ятницю, засвідчили ослаблення темпів зростання споживчих цін у країні в травні до 3,2% у річному вираженні з 3,5% місяцем раніше.

Підйом цін без урахування свіжих продуктів харчування (ключовий показник, що відстежується Центробанком країни) минулого місяця сповільнився до 3,2% з квітневих 3,4%.

Показник залишається вищим за цільовий рівень Банку Японії в 2% вже 14 місяців поспіль, проте інфляція послаблюється, попри збереження ультрам'якої грошово-кредитної політики в країні.