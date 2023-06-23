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НБУ схвалив концепцію реформування регулювання факторингу в Україні
13:05 23.06.2023 |
Національний банк України схвалив Концепцію реформування регулювання факторингу в Україні з урахуванням пропозицій за результатами громадського обговорення, повідомляється на сайті регулятора.
Згідно з повідомленням, концепція передбачає розмежування регулювання торгового факторингу та угод з фінансовою заборгованістю. Зокрема діяльність компаній, що надають послуги з відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит, здійснюватиметься в межах ліцензії на діяльність фінансової компанії.
Крім того, концепція передбачає імплементацію в законодавство України положень модельного закону Міжнародного інституту з уніфікації приватного права про факторинг, що наблизить український факторинг до найкращих міжнародних відповідностей, а також запровадження державної реєстрації відступлення права вимоги, що дасть змогу знизити ризик шахрайства під час здійснення факторингової діяльності та сприятиме прозорості ринку факторингу.
Водночас уточнюється, що на основі цієї концепції Нацбанк планує розробити проєкт законодавчих пропозицій із комплексним урахуванням інтересів і потреб учасників ринку факторингу для подальшого передання суб'єктам законодавчої ініціативи для розгляду.
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