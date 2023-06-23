Фінансові новини
- |
- 23.06.23
- |
- 08:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золото чекає на різкі тижневі втрати, мідь падає на тлі побоювань підвищення процентної ставки
08:12 23.06.2023 |
Ціни на золото знизилися в п'ятницю і були налаштовані на гірший тиждень із січня, тоді як ціни на мідь знизилися через різке підвищення відсоткової ставки Банком Англії та яструбиних сигналів Федеральної резервної системи, що посилили побоювання з приводу посилення грошово-кредитних умов.
Ціни на жовтий метал торгувалися на тримісячному мінімумі, нарешті, вирвавшись із вузького торгового діапазону, що спостерігався протягом останнього місяця, хоча й у бік зниження.
Спотове золото о 22:08 за східним часом (2:08 за Грінвічем) впало на 0,1% до 1912,24 долара за унцію, а ф'ючерси на золото впали на 0,1% до 1921,60 долара за унцію. Обидва інструменти мали втратити близько 2,5% за тиждень, що стало їх найгіршим падінням з кінця січня.
Останнім каталізатором втрат золота стало більш значне, ніж очікувалося підвищення ставки на 50 базисних пунктів Банком Англії, оскільки кредитор бореться з перегрітою інфляцією у Великобританії.
Підвищення в четвер було за даними, що показують несподіване зростання інфляції у Великобританії, при цьому Банк Англії потенційно натякає на подальше підвищення наприкінці цього року.
Перспективи жовтого металу також погіршилися після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл повторив у своєму виступі перед Конгресом, що банк може підвищити ставки як мінімум ще два рази цього року, оскільки інфляція в США продовжує триматися вдвічі вище за цільовий діапазон ФРС.
Перспектива підвищення процентних ставок не обіцяє золоту нічого хорошого, враховуючи, що вони підвищують альтернативну вартість зберігання злитків.
Ринки розраховують на більш ніж 70-відсоткову ймовірність того, що ФРС підвищить ставки у липні, і згорнули більшість ставок на зниження ставки цього року.
Ряд спікерів ФРС мають виступити пізніше у п'ятницю, потенційно пропонуючи більше сигналів про плани ФРС щодо подальшого підвищення ставок.
Інші дорогоцінні метали слідували за втратами золота, платина та срібло впали на 6,5% та 8,1% за тиждень відповідно.
Серед промислових металів ціни на мідь впали в п'ятницю, продовживши втрати попередньої сесії і повністю звівши нанівець все зростання, досягнуте раніше цього тижня.
Яструбові сигнали великих центральних банків посилили побоювання щодо уповільнення економічного зростання цього року, що несприятливо для міді, враховуючи, що попит на червоний метал пов'язаний із промисловою активністю.
Ф'ючерси на мідь впали на 0,5% - до $3,8695 за фунт.
Зниження відсоткової ставки в Китаї, найбільшому імпортері, мало лише обмежений вплив на червоний метал, який за тиждень знизився на 0,5%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Партнери України зобов'язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
|ООН внесла Росію до списку «ганьби» за вбивства дітей в Україні - ЗМІ
|ПАРЄ підтримала вступ України в НАТО та українську «формулу миру»
|Єврокомісія виділила ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар росте, тому що яструбині центральні банки знижують схильність до ризику, фунт стерлінгів падає
|Золото чекає на різкі тижневі втрати, мідь падає на тлі побоювань підвищення процентної ставки
|Волл-стріт зросла після свідчень Пауелла
|Долар дешевшає у парі з фунтом після підйому ставки Банком Англії на 50 б.п
|Україна та партнери створять Програму гарантій для перезапуску ринку страхування
|LSE у 2024 р. скасує плату за лістинг компаній з України, обговорює подвійний лістинг і фінцентр у Києві
Бізнес
|Виробник електромобілів Rivian перейде на стандарт зарядки Tesla
|Одна з провідних німецьких газет замінить частину працівників штучним інтелектом
|Браузер Opera One зі штучним інтелектом вийшов із раннього доступу
|Монополія на яблука: Apple змушує 111-річну швейцарську компанію змінити логотип
|У ЄС хочуть заборонити європейським компаніям виробляти найважливіші технології у Китаї
|Японська компанія хоче створити плавуче місто Dogen City діаметром 4 км на 40 000 осіб із власним космодромом
|Honda представила новий кросовер Elevate