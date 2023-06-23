Волл-стріт зросла після свідчень Пауелла

S&P 500 і Nasdaq закрилися зростанням, оскільки голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл продовжував бити в яструбиний барабан і припустив, що центральний банк ще не досяг кінця свого циклу посилення, але запевнив, що ФРС діятиме обережно.

Стійке зростання високотехнологічного Nasdaq отримало підтримку від потужних акцій на чолі з Amazon.com, Apple Inc і Microsoft Corp, тоді як зростання S&P 500 було скромнішим.

Промисловість та фінанси тримали блакитні фішки Dow практично без змін.

«Інвестори грають у перетягування каната, ніби вони відривають пелюстки від ромашки, кажучи: «бугаєвий ринок, а не бугаєвий ринок», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research у Нью-Йорку. «Нам нема на що торгувати, прибуток за другий квартал з'явиться ще за кілька тижнів».

Пауелл, виступаючи перед Банківським комітетом Сенату з його піврічними свідченнями щодо грошово-кредитної політики, підтвердив свою думку про те, що найближчими місяцями ймовірні нові підвищення відсоткових ставок, думка, яку раніше на сесії підтримала співголова ФРС Мішель Боуман.

"Ринок вважає, що ФРС підвищить ставки ще раз, а не ще два рази, як випливає зі звіту після засідання FOMC", - додав Стовалл. "Крім того, вчора і сьогодні Пауелл повторив, що вони залежатимуть від даних, і Уолл-стріт очікує, що інфляція буде остигати швидше, а безробіття почне зростати, що й планувалося ФРС з підвищенням ставки".

Інвестори були захоплені зненацька, коли Банк Англії здійснив більше, ніж очікувалося, підвищення ставки на 50 базисних пунктів, щоб впоратися з наполегливою інфляцією у Великій Британії, що є ще одним свідченням того, що швидке зростання цін залишається стримуючим фактором для світової економіки.

За останніми даними, фінансові ринки оцінили у 77-відсоткову можливість ще одного підвищення ставок на 25 базисних пунктів після завершення липневого засідання ФРС, згідно з інструментом CME FedWatch.

На економічному фронті кількість звернень за допомогою з безробіття залишалася стабільною на рівні 20-місячного максимуму, а провідний економічний індекс Conference Board показав зниження 14-й місяць поспіль, що свідчить про те, що зусилля ФРС з ослаблення економіки починають приносити очікуваний ефект.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 4,81 пункту, або 0,01%, до 33 946,71 пункту, S&P 500 додав 16,2 пункту, або 0,37%, до 4 381,89 пункту, а Nasdaq Composite додав 128,41 пункту, або 0,95%, до 13 630,61 пункту.

З 11 основних секторів S&P 500 п'ять завершили сесію у плюсі, при цьому найбільше відсоткове зростання спостерігалося у споживачів.

Нерухомість та енергетика показали найбільший спад.

Акції Spirit AeroSystems впали на 9,4% після того, як постачальник запчастин для літаків оголосив про припинення виробництва на своєму заводі в Вічіта, штат Канзас, після того, як робітники оголосили страйк з 24 червня.

Акції Boeing упали на 3,1%.

Акції Accenture, що котируються в США, впали на 1,9% після того, як ІТ-консалтингова фірма спрогнозувала слабкішу, ніж очікувалося, виручку в четвертому кварталі.

Darden Restaurants, материнська компанія Olive Garden, опублікувала прогнози річного прибутку, що розчаровують, через різке зростання цін на сировинні товари. Його акції впали на 2,6%.

Випуски, що пдають, перевищували число зростаючих на NYSE у співвідношенні 2,17 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,62 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 16 нових 52-тижневих максимумів та 5 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 55 нових максимумів та 118 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 9,60 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,37 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.