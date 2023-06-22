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Долар дешевшає у парі з фунтом після підйому ставки Банком Англії на 50 б.п
15:58 22.06.2023 |
Долар США стабільний до євро на торгах у четвер, дешевшає до фунта стерлінгів і зміцнюється в парі з єною.
Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - додає 0,03%.
Пара євро/долар за даними на 15:00 EET у четвер торгується на рівні $1,0989 порівняно з $1,0990 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта піднявся до $1,2780 з $1,2768 напередодні після рішення Банку Англії про різкіший, ніж очікувала більшість експертів, підйом базової ставки.
Британський ЦБ несподівано збільшив ставку на 50 базисних пунктів (б.п.) - до 5% річних та дав зрозуміти, що може продовжити її підвищення у разі збереження стійкого інфляційного тиску.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки Банку Англії, трейдери чекають на її підйом вище 6% до лютого 2024 року, зазначає Trading Economics.
Дані Національного статистичного управління (ONS) Великобританії, опубліковані в середу, показали прискорення базової інфляції в країні (індекс CPI Core) у травні до максимальних з березня 1992 7,1% у річному вираженні з 6,8% у квітні.
Вартість американської валюти в парі з єною піднялася до 142,14 єни проти 141,88 єни напередодні.
У четвер голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл виступить із піврічною доповіддю про грошово-кредитну політику в банківському комітеті Сенату.
Напередодні в Палаті представників американського Конгресу Пауелл дав зрозуміти, що Федрезерву, ймовірно, доведеться продовжити підвищення базової ставки, оскільки інфляція в США залишається суттєво вищою за цільовий показник.
Турецька ліра оновила рекордний мінімум у парі з доларом на торгах у четвер після менш різкого, ніж очікувалося, зростання ставки Центробанком країни.
Регулятор підвищив ставку за семиденними операціями РЕПО одразу на 6,5 процентного пункту - до 15% з 8,5%. Рівень ставки збільшений вперше більш як за два роки і є тепер максимальним з листопада 2011 року, зазначає Trading Economics. Однак консенсус-прогноз експертів передбачав ще суттєвіше підвищення - до 21%.
Пара долар/ліра на 15:00 EET торгується на рівні 24,1467 ліри проти 23,5737 ліри на закриття попередньої сесії. Курс долара піднімався під час торгів до 24,2895 ліри.
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