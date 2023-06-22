LSE у 2024 р. скасує плату за лістинг компаній з України, обговорює подвійний лістинг і фінцентр у Києві

Лондонська фондова біржа (LSE) протягом наступного року скасує лістингові збори за випуск акцій українськими компаніями, а також випуск облігацій із фіксованим доходом, що гарантуються урядом України, повідомив CEO London Stock Exchange Group Девід Швіммер (David Schwimmer).

"Наразі ми беремо участь в обговореннях пропонованого міжнародного фінансового центру в Києві. Щоб ця організація приєдналася до великих міст у межах всесвітнього альянсу міжнародних фінансових центрів", - сказав він на Конференції з відновлення України в Лондоні в середу.

Швіммер додав, що LSE веде переговори з Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку України щодо нарощування потенціалу з погляду підтримки місцевих ринків капіталу та подвійного лістингу: в Україні та в Лондоні.

"І тому в цьому контексті ми розраховуємо якомога швидше допомогти відіграти роль у виведенні капіталу на публічні ринки, щоб допомогти у відновленні України", - зазначив CEO.

На його думку, публічні ринки можуть відіграти важливу роль у процесі залучення приватного капіталу на відновлення в Україну: і акціонерного, і боргового.

Швіммер уточнив, що до минулорічного великомасштабного вторгнення РФ LSE уже дуже активно взаємодіяла з українськими компаніями та українською економікою, маючи нині на біржі дев'ять українських компаній і таку саму кількість облігацій українських компаній.

Він також наголосив, що у LSE була команда і бізнес у Росії, але група закрила його, торік призупинивши торги цінними паперами з Росії на Лондонській біржі та виключивши їх з індексів і з бази даних, яка є провідною у світі у сфері KYC і AML.