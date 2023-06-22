Citadel Securities, Fidelity та Charles Schwab запустили криптовалютну біржу EDX

Три найбільші традиційні фінансові установи запустили некастодіальну біржу біткойнів і криптовалют в умовах невизначеності регулювання.

EDX Markets, нова біржа криптовалют, підтримувана Citadel Securities, Fidelity Investments та Charles Schwab, непомітно вийшла на ринок, прагнучи залучити брокерів та інвесторів, зацікавлених у цифрових активах.

Біржа, яка ще не оголосила про свій офіційний запуск, працює без кастодіальної функції, тобто вона не опрацьовує цифрові активи клієнтів безпосередньо. Натомість вона служить ринком, де фірми можуть укладати угоди. Це усуває ризик провалів у стилі банківської втечі, які галузь спостерігала у 2022 році з FTX, Celsius та іншими.

Подія відбувається саме в той момент, коли американська біржа Coinbase та всесвітня біржа Binance стикаються із судовими позовами від Комісії з цінних паперів та бірж США. Хоча репресії вказують на посилення уваги з боку регулюючих органів, схоже, що більші установи розглядають це як можливість увірватися на ринок. Ці фірми часто мають тісні зв'язки з регулюючими органами і набагато ефективніше дотримуються правил через свій масштаб, і тому поточне середовище, мабуть, дозріло для руйнування.

Справді, нещодавня заявка BlackRock, найбільшої у світі компанії з управління активами, в управлінні якої перебуває понад 8 трильйонів доларів, для спотового біткойну-ETF є ще однією ознакою того, що ці установи розглядають поточну ситуацію як можливість розширення в цьому секторі.

BlackRock, найбільший у світі керуючий активами, подав заявку на спотовий біткойн-ETF (біржовий фонд).

У пошуках біткойн-ETF BlackRock обрала Coinbase Custody як надійне кастодіальне рішення. Пропонований ETF порівнюватиметься з індексами, наданими CF Benchmarks. Індекси складатимуться з цінових даних шести бірж: Coinbase, Kraken, Gemini, Bitstamp, itBit та LMAX Digital.

Варто зазначити, що Комісія з цінних паперів та бірж (SEC), регулюючий орган, який відповідає за нагляд за ETF у Сполучених Штатах, досі відхиляла всі заявки на спотові біткойн-ETF. Тим не менш, комісія схвалила кілька ф'ючерсних ETF на біткойни, які були успішно введені в торгівлю.

Подача заявки BlackRock на біткойн-ETF сигналізує про поворотний момент у галузі, оскільки видатний гравець у традиційному фінансовому просторі визнає потенціал біткойнів. У разі схвалення біткойн-ETF відкриє двері для нової хвилі прийняття та надасть інвесторам безпрецедентну можливість брати участь у ринку біткойнів через регульований та доступний інвестиційний інструмент.

Голова SEC Гері Генслер неодноразово заявляв, що біткойн це не цінний папір, а товар, що фактично утримує його від регулювання SEC. В результаті такі установи, як BlackRock, можуть сприймати біткойн як безпечну криптовалюту, для якої можна пропонувати продукти, хоча на цій нещодавно оголошеній біржі EDX будуть представлені й інші криптовалюти.

Загалом розвиток подій вказує на те, що BlackRock - не єдина велика традиційна фінансова організація, яка приділяє увагу біткойнам - кожен хоче отримати свій шматок пирога, і регулятори приготували цей пиріг прямо з печі.







