Азіатські акції падають після виступу Пауелла

Більшість азіатських акцій трохи впали в четвер, слідуючи за нічним зниженням на Волл-стріт, оскільки голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл відзначив можливість подальшого підвищення процентних ставок, а індійські ринки мають відступити від рекордних максимумів.

Але обсяги регіональних торгів були дещо обмежені через ринкові вихідні в Китаї та Гонконгу. Китайські ринки закриті до кінця тижня.

Індекси Волл-Стріт закрилися зниженням у середу після того, як Пауелл заявив у своїх свідченнях перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників, що відносно висока інфляція, ймовірно, призведе до подальшого підвищення ставок, хоча він не уточнив, чи було заплановано липневе підвищення.

Ринки тепер чекають на нові сигнали щодо грошово-кредитної політики, оскільки Пауелл дає свідчення перед Банківським комітетом Сенату пізніше в четвер. Але коментарі голови ФРС у поєднанні з яструбиним прогнозом центрального банку минулого тижня показали, що ширші ринки готуються до подальшого підвищення відсоткових ставок у найближчі місяці.

Австралійський ASX 200 показав найгірші результати за день, втративши 1,5%, оскільки ринки продовжували фіксувати прибуток після семиденного зростання індексу. Акції великих гірничодобувних компаній також постраждали через невизначеність щодо світового попиту на сировинні товари після незначного зниження процентної ставки у Китаї цього тижня.

Акції Філіппін лідирували у Південно-Східній Азії, знизившись на 0,5%, тоді як південнокорейський KOSPI додав 0,5%.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,1%, тоді як ширший індекс TOPIX підскочив на 0,6%, оскільки дедалі більше членів Банку Японії висловили «голубині» погляди на грошово-кредитну політику. Японські індекси також торгувалися поблизу 33-річних максимумів.

Член правління Банку Японії Асахі Ногучі заявив у четвер, що центральному банку необхідно у найближчій перспективі зберегти свою надм'яку політику, щоб забезпечити стійке зростання заробітної плати.

Його коментарі перегукуються із коментарями його колеги Сейджі Адачі у середу, а також після того, як протокол квітневого засідання Банку Японії показав, що члени майже одностайно підтримали збереження ліберальної політики.

Позиція Банку Японії зробила його одним із небагатьох аутсайдерів серед світових центральних банках цього року та залучила частину іноземного капіталу до японських акцій у зв'язку з тим, що відсоткові ставки в країні залишаться низькими.

Сінгапурські ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 впали на 0,2% на ранкових торгах, що вказує на слабке відкриття індексу після того, як він встановився на рекордно високому рівні. BSE Sensex 30 також досяг рекордно високого рівня, а потім трохи знизився.

У той час як оптимізм з приводу індійської економіки призвів до значного припливу капіталу до місцевих акцій, аналітики попередили, що акції компаній малої та середньої капіталізації можуть зазнати корекції, враховуючи слабкі глобальні економічні перспективи.