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АНАЛІТИКА

Долар слабшає, оскільки свідчення Пауелла мало кого дивують

08:16 22.06.2023 |

Фінанси

 

Долар упав у четвер до місячного мінімуму по відношенню до кошика валют після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл у своєму піврічному виступі дотримувався свого звичайного послання, не залишаючи місця для подиву.

Фунт стерлінгів знаходився поблизу річного максимуму в очікуванні рішення Банку Англії (BoE) за процентною ставкою пізніше цього ж дня, а гарячий звіт щодо інфляції в середу, ймовірно, триматиме політиків у напрузі.

У виступі перед законодавцями на Капітолійському пагорбі Пауелл сказав, що подальше підвищення ставок у США є «досить гарним припущенням» про те, куди рухається ФРС, якщо економіка продовжить рухатися у своєму нинішньому напрямку. Ці коментарі відповідали тому, що сказав центральний банк на своєму засіданні з питань політики минулого тижня.

Це призвело до зниження долара США майже на 0,5% порівняно з кошиком із шести основних валют на попередній сесії. Індекс долара США востаннє становив 102,05 на початку торгів в Азії, що неподалік його нещодавнього п'ятитижневого мінімуму в 102,00.

Євро виріс до більш ніж місячного максимуму $1,09925, продовживши стрибок середи на 0,65%.

"Ринки оцінили агресивність Пауелла ще до його свідчень, тому його коментарі з яструбиного боку не надто здивували", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

"На даному етапі (ринки) не впевнені, що FOMC зможе провести ще два підвищення ставок цього року".

Фунт стерлінгів зріс на 0,02% до 1,2770 долара, що недалеко від річного максимуму 1,2849 долара, досягнутого минулого тижня.

Банк Англії пізніше в четвер збирається підняти відсоткові ставки в 13-й раз поспіль, наступного дня після того, як дані щодо інфляції виявилися вищими, ніж очікувалося, хоча інвестори поділяються між підвищенням на 25 базисних пунктів і на 50 базисних пунктів.

Інфляція у Великій Британії не знизилася в травні і втрималася на рівні 8,7%, кинувши виклик очікуванням ринку і зробивши її найвищою серед усіх великих економік.

"Сильні дані щодо інфляції у Великій Британії підвищили ймовірність більш значного підвищення, ніж 25 базисних пунктів, вищої термінальної ставки і більш тривалого збереження високих ставок", - зазначають економісти ANZ у замітці.

По відношенню до японської єни долар впав на 0,06% до 141,82, досягнувши семимісячного піку в 142,37 єни на попередній сесії.

Японська валюта знову опинилася під тиском, оскільки Банк Японії (BOJ) продовжує дотримуватися своєї ультра-голубини позиції. Член правління Банку Японії Сейджі Адачі у середу повідомив про невеликий шанс на коригування політики у липні.

В Азії китайський офшорний юань коливався близько семимісячного мінімуму і востаннє коштував 7,1798 за долар, оскільки трейдери продовжували чекати на ширші заходи підтримки з боку Пекіна, щоб пожвавити нестійке відновлення економіки Китаю.

"Поки ми не отримаємо підтвердження про пакет стимулів, (юань), ймовірно, залишатиметься під знижувальним тиском через м'які перспективи китайської економіки, і це, у свою чергу, ймовірно, буде зустрічним вітром і для австралійця", - сказав Конг з ЦП.

Австралійський долар востаннє виріс на 0,07% до 0,6801 долара, а ківі зріс на 0,17% до 0,6213 долара.

У криптовалютах біткойн додав 0,7% до 30 218 доларів, піднявшись вище за рівень 30 000 доларів вперше з квітня, чому сприяв план BlackRock щодо створення біржового фонду біткойнів (ETF), навіть незважаючи на те, що сектор стикається з регулюючим контролем США. .

"Темні хмари, що затьмарюють криптовалюту, останніми днями розсіялися на тлі сплеску інституційного інтересу", - сказала Кейт Лоуренс, співзасновник та генеральний директор Bloccelerate VC.

"Такі компанії, як Blackrock, Charles Schwab, Fidelity і Citadel, які кинули свої капелюхи в криптокільце, мають величезне значення, тому що це показує, що установи дуже серйозно ставляться до цього простору, незважаючи на нещодавні регулятивні заходи".

Wall Street Journal повідомив у вівторок, що EDX Markets, криптовалютна біржа, підтримувана Citadel Securities, Fidelity та Schwab, розпочала роботу.
За матеріалами: investing.com
 

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