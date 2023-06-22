Волл-стріт продовжує розпродаж, оскільки Пауелл натякає на подальше підвищення ставок

Фондові індекси США закрилися у середу зниженням, оскільки свідчення голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла в Конгресі підтвердили мету центрального банку приборкати інфляцію, оскільки він натякнув на ймовірність подальшого підвищення процентних ставок.

Всі три основні фондові індекси США показали своє третє щоденне зниження поспіль, при цьому найбільшу вагу мали акції компаній з мегакапіталізацією та пов'язаних з ними технологій.

"Здається, що ринок відсапує після потужного початку місяця", - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омаху. «Історично червень не дуже сильний місяць для акцій, але цього року червень може стати одним із найсильніших за всю історію, тому невелика перерва у русі акцій - це абсолютно нормально».

Tesla Inc, разом з акціями, пов'язаними зі ШІ, такими як Microsoft Corp і Nvidia Corp, були насильнішими гальмами.

У своєму виступі перед Комітетом із фінансових послуг Палати представників США Пауелл підтвердив той факт, що центральний банк, як і раніше, «твердо відданий справі зниження інфляції до нашої мети в 2%», і сказав, що було б «досить передбачливо», мати майбутні підвищення ставок у колоді карт, якщо економіка продовжить свій нинішній шлях.

"Два підйоми, це те, що сказав нам точковий графік", - сказав Детрік. «Може бути ще одне підвищення ставок, але я не думаю, що хтось вірить у те, що їх буде два. Ринки припускають, що ФРС дуже близька до завершення».

На останній погляд, фінансові ринки оцінили ймовірність у 74,4% ще одного підвищення процентної ставки на 25 базисних пунктів після завершення липневого засідання з грошово-кредитної політики, згідно з інструментом CME FedWatch.

Пауелл має дати свідчення перед Банківським комітетом Сенату у четвер.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 102,35 пункту, або 0,3%, до 33 951,52 пунктів, S&P 500 - на 23,02 пунктів, або 0,52%, до 4365,69 пунктів, а Nasdaq Composite - на 165,10 пунктів, або 1,21%, до 13 502,20 пунктів.

Серед 11 основних секторів S&P 500 акції енергетичних компаній лідирували у зростанні, відновившись після найбільшого денного падіння за місяць. Технологічні та комунікаційні послуги постраждали від найбільшого відсоткового падіння.

Чіпи сильно вплинули на акції технологічних компаній. Індекс Philadelphia SE Semiconductor впав на 2,7%, що стало найбільшим денним зниженням цього місяця.

Tesla Inc була найбільшою перешкодою для S&P 500 та Nasdaq, впавши на 5,5%. Barclays знизив рейтинг акцій до «рівноцінного» із «надлишкового», заявивши, що нещодавнє ралі виробника електромобілів було надто різким порівняно з фундаментальними показниками.

"Сьогоднішня слабкість багато в чому пов'язана з тим, що у Tesla був один із найгірших днів останнім часом", - додав Детрік. «Це акція, яка мала колись перепочити».

«Після рекордної серії перемог якась слабкість цілком прийнятна та нормальна».

Акції компаній з доставки посилок FedEx і United Parcel Service Inc впали на 2,5% і 2,1% відповідно після того, як FedEx опублікувала квартальний прибуток, що розчаровує, і заявила, що зниження світового попиту чинить тиск на її прибуток.

Криптовалютні фірми, включаючи Coinbase, Riot Platforms, Marathon Digital та Bit Digital, зросли на 1,8-4,2%, оскільки біткойн перевищив рівень у 30 000 доларів.

Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищувало число зростаючих у співвідношенні 1,04 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,42 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 16 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 80 нових максимумів та 123 нових мінімуму.

Обсяг на біржах США становив 10,62 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,41 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.